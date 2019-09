Se billedserie Ukrudtet gør det blandt andet svært at holde øje med bussen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mange klager over andres ukrudt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange klager over andres ukrudt

Slagelse - 15. september 2019 kl. 12:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er aldrig sjovt at være nabo til en grund, som bare får lov at stå uberørt hen, mens græs og ukrudt får frie tøjler. Hvis det står på i længere tid, kan det blive et direkte problem for dem, som forsøger at passere.

Heldigvis er de fleste grundejere i Slagelse opmærksomme på, at en vis form for vedligeholdelse er på sin plads, men ikke alle. Og hvis problemet vokser sig stort og ikke bliver klaret, så kan man som borger godt klage til kommunen over det.

Det har en læser gjort for et stykke tid siden:

»Jeg skrev den 1. august til Slagelse Kommune om forholdene på Sorøvej ude foran Dan Reklame, og der er stadig ikke sket noget. Som det ses på billederne, gror ukrudtet og buske på fortovet, så folk med barnevogne må ud på cykelstien med den ene side. Folk, der bruger busskuret og sidder ned, kan først se bussen, når den er meget tæt på - og man kan ikke fra bussen se, om der sider nogle i skuret«, skriver læseren til avisen og vedlægger nogle billeder.

T

Afdelingsleder for natur, vej og trafik i Slagelse Kommune, Christian Schou Rasmussen, erkender, at der er et problem her - og flere andre steder i byen:

- Vi har rigtig mange sager i øjeblikket - omkring 80 - fra borgere, som anmelder naboen eller andre, som måske ikke lige har klippet hæk eller måske har lidt for meget ukrudt foran haven. Det er meget tidskrævende at følge op på alle disse henvendelser, da vi først skal ud at se på det og dernæst i dialog med grundejeren, fortæller han.

Han opfordrer derfor alle grundejere til at gå en tur omkring deres grund og se på, om der måske er noget, man selv kan gøre.

- Det ville være en stor hjælp for kommunen, men også de personer, der føler sig generet, siger han.

Dog minder han om, at hvis der kommer tilstrækkelig mange klager, så tager kommunen affære:

- Ja, så kører vi ud og ordner problemet, og så får husejeren en regning, siger han.

Som udgangspunkt påhviler det grundejeren at klippe ind til skel, ligesom grundejeren har ansvaret for arealet foran ejendommen.

Det gælder også, hvis det er et fortov - akkurat, som grundejeren om vinteren skal sørge for at rydde sne og salte.