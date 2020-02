Se billedserie Denne planche fortæller noget om tankerne for den fremtidige organisering i Slagelse Kommune.

Mange ideer til en bedre kommune

Slagelse - 05. februar 2020 Af Arne Svendsen

Vi skal have mindre styring og mere ledelse. Lederen skal være mere til rådighed for de ansatte.

Det var nogle af de sætninger, som blev sat på små sedler, da omkring 40 ansatte fra Slagelse Kommune tirsdag formiddag var samlet til det første af i alt såkaldte dialogworkshops, hvor kommunens fremtidige organisering, opgaver og samarbejde var til debat.

De forsamlede talte ud fra de tre pejlemærker, som i forvejen er sat op for den fremtidige organisering.

1. Vi skaber velfærd ved at sætte borgeren først.

2. Vi skaber velfærd gennem arbejdsfællesskaber.

3. Vi skaber velfærd ved at sætte arbejdsglæden i højsædet.

Kommunaldirektør Frank Andersen slog i sin indledning fast, at der er brug for, at kommunen gør nogle ting anderledes, hvis man skal kunne ændre noget på den ulighed, der blandt andet er på uddannelsesområdet i kommunen.

Som ikke mindst giver sig udslag i, at rigtig mange unge forlader folkeskolen uden de nødvendige kundskaber til at gå videre til en ungdomsuddannelse.

- Også på sundhedsområdet er der udfordringer, og de vil ikke blive mindre i de kommende år, hvis planer om at kommunerne skal til at overtage nogle af de opgaver, som sygehusene i dag tager sig af, bliver til virkelighed, lød det fra kommunaldirektøren, der derfor appellerede til de fremmødte om at komme med gode ideer til forandringer.

Han slog også fast, at det var tilladt at komme med gode ideer til, hvordan tingene udenfor ens eget område kunne organiseres bedre.

- Vi har organiseret os efter faglighed og ikke efter familiernes behov, sagde kommunaldirektøren, der mente, at man skal tilbage til nogle af de nærhedsprincipper, som er gået tabt i jagten på effektiviseringer ved stordrift.

Kommunaldirektøren nævnte over for Sjællandske Kirke Stillinge som et eksempel.

- Her har man skole, børnehave og plejehjem, hvor lederne hver for sig mødes med ledere på andre skoler, børnehaver og plejehjem. Men måske kunne man istedet forestille sig, at de samarbejdede mere lokalt, for familierne på stedet kan jo både have børn i skolen, i børnehaven og en mormor på plejehjemmet, sagde han.

Kommunaldirektøren er formand for kommunens øverste samarbejdsudvalg, HovedMED, hvor lærerformand Per Toft Haugaard er næstformand.

Han var også til stede og fandt debatmødet spændende.

- Men vi skal passe på med, at vi ikke får lavet en struktur, hvor de store virksomheder i det kommunale system helt vil lukke sig om sig selv, sagde han til Sjællandske.

Workshoppen var bygget sådan op, at de forsamlede skulle forestille sig, at de befandt sig i en periode om to-tre år, hvor alt bare var blevet ideelt i kommunen.

De skulle så skrive på små sedler, hvordan denne ideelle tilstand var og hvordan man kom derhen.

Det handlede blandt andet om, hvordan man skabte arbejsglæde, og her havde fællestillidsmand for kommunens hjemmeplejere, Susanne Nielsen, et konkret forslag. Nemlig at lave nogle attraktive seniorordninger i hjemmeplejen.

I den anden ende af aldersspektret havde 16-årige Sofie Rossing Kløcker fra elevrådet det forslag, at man skulle have noget mere samarbejde mellem unge og ældre, hvor de unge kunne trække på de ældres erfaringer.

I dag onsdag er der så et lignende møde på Skælskør Bibliotek og torsdag et på Korsør Bibliotek.

De indsamlede forslag behandles herefter af en styregruppe, som skal komme med forslag til den fremtidige organisering i centrene. Denne skal i hovedtræk være på plads 9. marts.