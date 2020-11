Se billedserie Et godt stykke over halvanden time ventede Heidi og Martin Nielsen med deres otte-årige datter Emily-Marie, der går i 2. klasse på Baggesenskolen, i køen foran Kvarterhuset for at blive testet for Covid-19. Foto: Helge Wedel

Mange gik forgæves til coronatest

Med Broskolen lukket grundet corona og smittede elever på Baggesenskolen var der lang kø på over 100 meter, da et mobil testcenter var på Motalavej onsdag mellem 10 og 15. Ikke alle nåede at blive testet. Over 150 gik forgæves.

12. november 2020
Af Helge Wedel

- Er klokken virkelig over halv tolv? Så har vi stået her i over halvanden time!

Sjællandske møder familien Nielsen i den lange kø foran Kvarterhuset på Motalavej. De har endnu omkring 20 meter hen til døren, hvor en medarbejder registrerer borgerne, inden de hos en af de to testpersoner får stukket en podepind ned i halsen. Den over 100 meter lange kø vidner om, at et stort antal borgere ønsker at benytte muligheden for at lade sig teste for Covid-19 uden på forhånd at have bestilt tid.

- Vores datter går i 2. klasse på Baggesenskolen, hvor der også har været smittede elever. Derfor har skolen opfordret alle til at lade sig teste. Selv har jeg været snottet et par dage, men jeg har ingen andre symptomer, siger 37-årige Martin Nielsen. Hans jævnaldrende kone Heidi tilføjer, at hun også har været lidt forkølet, men at snuen nu er væk. For begge er det første gang, at de lader sig teste for corona.

Ventetid eller ventedage - Jeg tror, at der er rigtig mange, der giver op og ikke lader sig teste, når de prøver at bestille tid til en test på nettet og bliver mødt af mange dages ventetid. Selv har jeg prøvet to gange og opgivet grundet ventetider på henholdsvis fem og syv dage, siger Martin Nielsen.

Trods de over halvanden times ventetid i den rå novemberkulde på Motalavej, så synes han bedre om at kunne komme til uden at have bestilt tid.

- Det virker mere enkelt, og jeg kan jo se meget tydeligt på den lange kø, der har været der siden åbningen klokken 10, at der er rigtig mange andre, der også har foretrukket at komme her til det mobile testcenter, siger Martin Nielsen.

Mange var forventet Sundhedsplejerske Bodil Bahnsen er leder af kommunens sundhedstjeneste. Hun er ikke overrasket over det store fremmøde på Motalavej.

- Med den lukkede Broskolen grundet corona og også smitte på Baggesenskolen havde jeg forventet, at mange ville møde op ved det mobile testcenter, men det er ikke mig eller kommunen, der bestemmer, om der nu bliver flere dage med mobilt testcenter på Motalavej, selv om efterspørgslen er stor, siger Bodil Bahnsen. Hun henviser til Region Sjælland.

316 blev testet I alt nåede 316 at blive testet på Motalavej oplyser pressemedarbejder hos Region Sjælland Lisa Westengaard.

Ifølge kilder i Kvarterhuset blev over 150 afvist, fordi det mobile testcenter løb tør for testprøve til den afsatte åbningstid på fem timer.

- Vi er glade for den overvældende interesse for at blive testet - og vores testfolk på stedet har arbejdet så hurtigt, de kan, for at få testet så mange som muligt, siger enhedschef Hanne Schjønning fra Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland til Sjællandske.

- Når vi sender en mobil testenhed i forbindelse med et udbrud, er det er umuligt at vide, hvor mange, der dukker op, så man må have tålmodighed. Sidst vi holdt drop-in på Motalavej i efterårsferien, blev 173 testet. De, der desværre ikke nåede at blive testet i dag, kan selv bestille tid til test f.eks. i Slagelse på coronaprover.dk, siger Hanne Schjønning.

Bekymret kommune - Vi sendte testvognen af sted til Motalavej efter aftale med Slagelse Kommune, der var bekymret på grund af udbrud på Broskolen, siger Hanne Schjønning.

Enhedschefen tilføjer, at det var aftalt, at kommunens SSP-medarbejder skulle hjælpe regionens to testfolk med at holde styr på køen.

Tilbage ved behov - Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe kommunerne, når der opstår lokal bekymring. Vi kommer tilbage til Motalavej, hvis der bliver behov for det, og hvis vi har kapaciteten til det. Vi prioriterer de steder, hvor der er størst behov. I øjeblikket har vi også sendt testhold afsted til Nordjylland, noterer Hanne Schjønning.