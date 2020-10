Mange dukker op ved sygehuskonflikt fredag

Af Helge Wedel A-kasseleder hos 3F Storebælt og formand for Socialdemokratiet i Slagelse-kredsen Tony Bomholt Rasmussen har i dag fredag været tidlig oppe for at lave kaffe. Han venter op imod 40 fra fagforeningen Blik og Rør og fra hele Sjælland til Møllebjergvej i Korsør i dag.

- De er bekymrede for, at vvs-arbejdet på Korsør Sygehus udføres af uorganiseret arbejdskraft. Derfor vil de vise sympati med den faglige konflikt, vi har kørende, siger Tony Bomholt Rasmussen til Sjællandske

3F har forgæves søgt af få ejeren af Korsør Sygehus Peter Evang Hansen til at indgå en tiltrædelsesoverenskomst til sikring af løn- og arbejdsvilkår for ombygningen af sygehuset til lægecenter for lægerne på Gl. Banegårdsplads. Lægerne ventes at flytte ind ved årsskiftet. Siden den 4. september har 3F haft en lovlig blokade mod Peter Evang Hansens firma Multi Service Estate Aps, der med polske ansatte står for den indvendige ombygning. Tømrerfirmaet, der i øjeblikket forsyner sygehuset med nyt tag, har en tiltrædelsesoverenskomst med 3F, bekræfter Tony Bomholt Rasmussen.