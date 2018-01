Se billedserie 45 grise måtte aflives på stedet, mens de resterende af de 261 grise blev kørt til nødslagtning. Foto: Morten Bøgh / Scanpix Foto: Morten Bøgh/Ritzau Scanpix

Mange døde grise efter væltet lastbil på motorvej

Slagelse - 25. januar 2018 kl. 08:30 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motorvejsstrækningen lige efter nogle af Danmarks korteste til- og frakørselsramper ved 42 Korsør fik onsdag morgen kort før klokken syv endnu en væltet lastbil på samvittigheden i retning mod Vemmelev.

Desværre en lastbil med 261 levende grise. Lastbilen væltede ned i grøften ud for Gokart-banen, hvorved mange grise blev fastklemt. Andre slap ud - nogle med skader, der gjorde, at de lagde sig ned. Chaufføren kom ikke til skade, men blev kørt til sygehuset for at blive undersøgt, oplyser politiet, der efterfølgende vil afhøre ham for en forklaring på, hvorfor lastbilen kom i slinger og endte i grøften på siden.

Strækningen er uden nødspor. Flere andre lastbiler er også endt på siden i grøften gennem de senere år.

Dyrlæger aflivede 45 grise på stedet, mens de resterende blev kørt til slagteriet af en anden grisetransportbil. Formentlig er de alle nødslagtet hurtigt, da de har været udsat for umådelig meget stress, ligesom de kan have indre skader efter at have ligget klemt i længere tid.

30 mand fra beredskabsstyrelsen ankom i deres orange biler med udrykning for at hjælpe med at indfange de løsslupne grise. Der var et stykke tid efter ulykken stadig mange grise, der skreg.

Frem til cirka klokken 14, hvor motorvejen åbnede igen, blev bilerne fra Storebæltsbroen ledt gennem Korsør. Tårnborgvej var således tæt besat med både lastbiler og personbiler kofanger ved kofanger.

For ikke at stoppe Korsør by fuldstændig til med biler blev Storebæltsbroen lukket ved Nyborg med jævne mellemrum, så de mange biler kom kørende drypvis i store klumper gennem Korsør.

Ved Nyborg opstod derfor en kø på op imod fem kilometer af ventende biler, der skulle mod Sjælland.