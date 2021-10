- Det lyder ikke af meget (dommen, red.). Jeg kan godt være bekymret for, om man generelt ser for lidt på forhold som funktionsnedsættelse og lignende, siger formand for Dansk handicap Forbund, efter en mand ved Retten i Næstved er idømt 60 dages betinget fængsel for at slå sin handicappede ekskæreste.

Mand slog handicappet ekskæreste: Her er dommen

Tirsdag blev en 58-årig mand fra Skælskør idømt 60 dages betinget fængsel for at have udsat sin handicappede ekskæreste for vold. Dansk Handicap Forbund mener, at straffen lyder lav.

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 06:03 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

En 58-årig mand fra Skælskør er tirsdag blevet dømt ved Retten i Næstved for at have slået sin handicappede ekskæreste adskillige gange med knytnæveslag, ligesom han har nevet hende med blå mærker til følge.

For det idømmes han 60 dages betinget fængsel med samfundstjeneste. Det oplyser anklager Charlotte Skovmand.

Landsformand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, mener, at det er et generelt problem, at personer med handicap i voldssager ikke altid opfattes som en skærpende omstændighed i strafudmålingen.

- Det lyder ikke af meget (dommen, red.). Jeg kan godt være bekymret for, om man generelt ser for lidt på forhold som funktionsnedsættelse og lignende, forklarer hun til Sjællandske.

Fremsatte trusler Manden selv har efter dommens afsigelse udbedt sig betænkningstid. Det giver ham 14 dage til at beslutte, om han vil anke sagen.

- Jeg procederede for tre måneder og for begge voldsforhold, men retten fandt, at der kun kunne rejses bevis for, at manden havde været på kvindens adresse i det ene forhold (ud af tre, red.), som fandt sted i slutningen af juli frem til den 15. august sidste år, udtaler Charlotte Skovmand.

Foruden to voldsforhold - hvoraf den 58-årige er dømt for det ene - skulle manden som et tredje forhold angiveligt have truet med at ville slå kvindens to døtre ihjel og kidnappe sønnen.

Det forhold ser dog ud til at være frafaldet helt, forklarer Charlotte Skovmand.

- Det kunne lægges til grund, at han havde fremsat trusler. Men da sønnen er voksen, kan der ikke være tale om en trussel som sådan. Samtidig er der ikke bevis for, at han har sagt "slå ihjel", og kan derfor ikke blive dømt efter Straffelovens § 266, oplyser hun.

Ifølge mandens forsvarer, Steen Djurtoft, erklærer den 58-årige sig uskyldig i alle tre forhold.

- Han mener ikke, at nogen af forholdene har noget på sig. Han forklarer, at han aldrig har slået hende, oplyser Steen Djurtoft til Sjællandske.

Dårligt sprog og hjerneblødning Charlotte Skovmand vurderer, at dommen på 60 dages betinget fængsel er udtryk for en domsafsigelse, der følger normal retspraksis på trods af, at kvinden er handicappet.

- Manden er ikke tidligere straffet, så det er praksis på området, når vi taler om vold efter straffelovens §244, oplyser hun.

Men landsformanden for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, synes, at det lyder som om, at der ikke er taget højde for kvindens tilstand: Hun er lam i den ene side og ramt af dårligt sprog som følge af en hjerneblødning.

Landsformanden har ikke ønsket at kommentere yderligere på den konkrete sag.

Men Susanne Olsen understreger alligevel vigtigheden af altid at være opmærksom på personer med funktionsnedsættelses vilkår i straffesager.

- Jeg kan godt være bekymret for, om man generelt ser for lidt på forhold som funktionsnedsættelse og lignende. Kvinder i de her situationer har ikke de samme muligheder for at komme væk fra volden. Derfor bør det altid være en skærpende omstændighed, hvis personen, der udsættes for vold, har et handicap, siger Susanne Olsen til Sjællandske.

Behov for skærpet strafferamme Spørger man Venstres spidskandidat til kommunalvalget, Knud Vincents, mener han, at der er behov for at skærpe strafferammen.

- Generelt synes jeg, at det for ofte er alt for milde strafudmålinger, når det kommer til voldssager, siger han til Sjællandske.

Knud Vincents ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag, men han efterlyser helt konkret, at strafferammen - særligt for voldshandlinger - strammes betydeligt.

- Der er ikke nogen tvivl om, at kriminalitet skal straffes - særligt vold. Det kunne strafferammen godt afspejle, slutter han.