En 22-årig mand blev torsdag eftermiddag sigtet for butikstyveri og for at true to 14-årige drenge.

Mand sigtet for butikstyveri og trusler på livet

Politiet fik torsdag klokken 15.30 en anmeldelse om, at en mand havde stjålet en jakke fra en tøjbutik på Nytorv i Slagelse. Kort efter var tyven retur på stedet, hvor han optrådte provokerende og væltede et par mannequindukker. Da politiet ankom til stedet, blev betjentene kontaktet af to 14-årige drenge, der fortalte, at den pågældende havde truet med, at hvis han havde haft en kniv, ville han stikke dem ned.