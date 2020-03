En mand og en kvinde er fængslet ved et lukket grundlovsforhør efter en skudepisode, hvor der blev affyret mindst to skud mod en lejlighed på Motalavej. Her en kampklædt betjent foran boligblokken. Foto: presse-fotos.dk

Mand og kvinde fængslet for skud på Motolavej

Begge er sigtet for drabsforsøg efter der natten til søndag den 8. marts ved et-tiden blev skudt mindst to gange mod en lejlighed på Motalavej, hvor flere personer var til stede. Ingen blev ramt.

Politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver oplyser til Sjællandske, at dommeren har fængslet dem efter straffelovens paragraf 252, der straffer personer med fængsel indtil otte år, hvis de »for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.«

Politiinspektøren ønsker ikke med henvisning til lukkede døre ved grundlovsforhøret at oplyse yderligere om de fængslede ud over, at de er fra Sjælland. Hvordan deres indbyrdes relation er, deres etnicitet eller om de tilhører narko- eller bandemiljøet, ønsker Kim Kliver ikke at oplyse.