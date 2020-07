Mand kørte hensynsløst på motorvej og kørte galt

Klokken 17.34 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om, at der var sket en trafikulykke på Vestmotorvejen i østgående retning ved Vemmelev.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ole Hald, til sn.dk.

Ifølge vagtchefen er der tale om en mand 54-årig mand fra Slagelse, der kørte hensynløst på motorvejen, hvilket endt med, at han kørte galt.

Han var alene i bilen, og på trods af den megen trafik på motorvejen, ramte han heldigvis ikke andre.

Men ulykken bevirkede, at der i lang tid var spærret på motorvejen i østgående retning, hvilket skabte voldsom kødannelse.

Den 54-årige mand blev lettere skadet, da han forulykkede, og han blev derfor kørt til sygehuset, hvor han skal være natten over til observation.

Det er ikke lykkedes politiet at afhøre manden endnu, det vides derfor ikke, hvorfor han endte med at køre galt.

Flere vidner til ulykken er blevet afhørt, og ud fra disse, skal politiet nu danne sig et overblik over, hvad der er er gået forud for ulykken.