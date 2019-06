Se billedserie Trods hurtigløbende betjente lykkedes det den 21-årige Walid Wassim El-Ali at forsvinde fra Retten i Næstved på Gardehusarvej ved at springe ud ad et vindue ved retssal 1. Foto: Helge Wedel

Mand hoppede ud ad vindue da han blev fængslet

Slagelse - 17. juni 2019 Af Helge Wedel

21-årige Walid Wassim El-Ali skulle fængsles for et knivopgør på Motalavej, men han stak af fra retten ved at hoppe ud gennem et vindue.

- Det er irriterende, at vi skal søge ham igen, men det er lykkedes at stikke af fra Retten i Næstved, og vi har ikke fundet ham endnu. Han er ikke farlig, og vi skal nok finde ham.

Sådan lyder det fra vagtchef Stefan Jensen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sent mandag eftermiddag.

Politiet efterlyser den 21-årige Walid Wassim El-Ali, efter han klokken 15.10 undveg fra Retten i Næstved i forbindelse med et grundlovsforhør ved at springe ud ad et vindue på første sal.

Walid Wassim El-Ali er 175 cm høj, har mellemlangt sort, krøllet hår på toppen af hovedet med kort hår i siderne.

Han er iført sorte kondisko, mørke bukser med en rød stribe ned langs siderne af benene, mørk t-shirt og sort undertrøje indenunder.

Politiet kan kontaktes på 114. Walid Wassim El-Ali blev anholdt af politiet mandag morgen efter at have været eftersøgt siden et knivopgør på Motalavej lørdag den 1. juni midt på dagen, hvorfor der i bedste fald findes brugbare kameraovervågningsbilleder af voldsomhederne.

Klokken 14 blev han fremstillet i grundlovsforhør i retssal 1 i Retten i Næstved, hvor anklager Lotte Nielsen sigtede ham for grov vold efter §245 for i forening med en allerede varetægtsfængslet også 21-årig mand at have tildelt en mand et stik i den ene balle samt forsøgt stukket ham i brystet med kniven. Hertil skulle ofret være slået med en hundesnor.

- Dommeren havde netop varetægtsfængslet ham til den 10. juli. Han går ud af retssal 1 sammen med sin forsvarer til et andet lokale for at drøfte dommen om varetægtsfængsling, og det er herfra, at han hopper ud ad et vindue, siger Lotte Nielsen til Sjællandske. Hun ser ikke selve springet, men pludselig får de to betjente i retssalen ifølge Lotte Nielsen særdeles travlt. Deres løb er dog forgæves, da det lykkes den 21-årige at forsvinde.

I lighed med den allerede fængslede anden 21-årige nægter også den nu forsvundne sig skyldig i sigtelserne.

Knivopgøret og slag med hundesnor skyldes ifølge Sjællandskes oplysninger to grupperinger med udgangspunkt i to arabiske familier på Motalavej på hver en håndfuld, der angiveligt strides om områder i Korsør, hvor de kan sælge narko.

Den grove voldsparagraf har en strafferamme på op til seks års fængsel.