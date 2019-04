Se billedserie 35-årige Maja Juel-Hansen har udviklet danse-applikationen Badjango, der skal hjælpe og inspirere børn og unge til at lære at danse. Nu udvikler hun en engelsk-sproget version under navnet DaFreeGo og håber, at mange andre vil blive inspireret til at danse.

Maja vil lære hele verden at danse ved hjælp af en app

Slagelse - 27. april 2019 kl. 15:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du har muligheden, når du bygger med Lego-klodser, står nede i slikbutikken eller vælger din nye tv-pakke.

Hele livet bliver man mødt med koncepter, der indbyder til selv at vælge og sammensættte. Så hvorfor skulle det være anderledes med dans?

Det spørgsmål stillede 35-årige Maja Juel-Hansen fra Korsør sig selv for fire år siden. I 2017 udviklede hun derfor danse-applikationen »Badjango«, der kan anvendes i grundskolen og på de danske gymnasier.

Det skriver Sjællandske.

Ved hjælp af såkaldte avatars, der viser, hvordan et dansetrin ser ud, er konceptet, at Badjango skal hjælpe skoler til at lære elever at danse og skabe en koreografi i blandt andet idrætsundervisningen.

Et koncept, der nu har fået så stor succes, at iværksætteren bag har valgt at udvikle en engelsk-sproget version under navnet »DaFreeGo« (Danse-Free-Go, red.). Visionen er at få børn og unge over hele verden til at bevæge sig og danse.

- Dans trender og er populært blandt børn og unge. Heldigvis, for dans er sundt for både krop og sjæl -det er i hvert fald meget sjældent, at man har danset og er blevet i dårligt humør, slår iværksætter Maja Juel-Hansen fast og fortæller, at der ikke findes et lignende produkt som Badjango og DaFreeGo på markedet.

Inspirationen til den originale danse-app Badjango kom derfor fra et online-træningsprogram, hvorefter konceptet »at sammensætte sin egen dans« blev til en konkret ide.

Siden da er app'en Badjango blevet brugt på forskellige skoler landet over og downloadet over 25.000 gange til enten Android eller iPhone. Men med den nye app DaFreeGo håber Maja Juel-Hansen at nå ud til endnu flere, der kan få glæde af at danse.