Anders Koefoed (V) langer ud efter borgmester John Dyrby Paulsen (S), der afviser på noget tidspunkt at have truet pressen.

Mail til journalist forarger byrådspolitikere: Borgmester afviser at have truet pressen

Flere sager om sexisme er blevet bragt til torvs de senere uger. Også i Slagelse er det imidlertid håndteringen og ikke selve krænkelsen, der vækker krusninger i den lokalpolitiske overflade. Borgmester afviser, at han truer og dækker over sandheden.

Slagelse - 12. oktober 2020 kl. 19:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Gruppeformand Sofie Janning (S), der har fået debatten om sexisme til at fyge i Slagelse, har også bidraget til den politiske palaver i byrådssalen.

Hun vendte for nylig vrangen ud i et radioprogram i en grad, så hun senere i Sjællandske indrømmede, at hun nok burde have været mindre specifik i sin beskrivelse af et klap bagi for knap et år siden. Med tanker på det postyr, sagen har bragt med sig.

Dengang for godt ni måneder siden blev hun under et udvalgsmøde udsat for en »upassende adfærd«, som hun selv fortæller det, idet en politisk kollega, som hun til at starte med ikke satte navn på, klappede hende i numsen, inden de skulle sætte sig. Senere - rettere i torsdags - trådte formanden for udvalget for specialiserede borgerindsatser, partikollega Steen Olsen, frem i Sjællandske, hvor han indrømmede, at det var ham, der stod for klappet, som han dog selv fortsat ikke erindrer overhovedet.

Beskyldes for at true pressen Sagen blev inden Steen Olsens bodsgang krydret af en historie på VDonline, hvor journalisten oplistede rækken af mulige mistænkte udvalgskolleger ved navns nævnelse.

Af presseetiske hensyn blev artiklen dernæst fjernet og senere lagt op i modereret form. En beslutning truffet af Sjællandske Medier.

Fra Venstre er fortolkningen dog en anden: Borgmester John Dyrby Paulsen (S) truede sig til pressens tavshed, lyder påstanden.

Den fortælling florerer på sociale medier, og i Sjællandske mandag langer byrådsmedlem Anders Koefoed (V) ud efter borgmesteren blandt andet med ordene: »Det er ligesom på landsplan ikke klapset, men håndteringen, der her er problemet.«

Det sker mere præcist efter en mail sendt til byrådet mandag den 5. oktober klokken 14.33, hvori borgmesteren kritiserer førnævnte artikels indhold for værende en »kalkunjagt på enkeltpersoner«.

- Det er på alle måder rigtig rigtig skidt! Det får mig til at overveje at stoppe al samarbejde, ikke som en trussel, men som et opråb om almindelig anstændighed, værdighed og fokus på substans; og jeg håber, at den del af artiklen bliver slettet, lyder det fra John Dyrby Paulsen til skribenten på Uge Nyt og VDonline.

Selv afviser borgmesteren dog pure at have truet nogen til tavshed.

- Om jeg ville det eller ej, så vil en mediekoncern som Sjællandske Medier aldrig bøje sig eller lade sig true. Og det er så heller ikke det, jeg gør her. Det er mere journalisten, jeg skriver til og samarbejdet med ham, som jeg har haft i mange år, siger John Dyrby Paulsen, der i Sjællandske mandag også besvarer kritikken fra Anders Koefoed.

- Jeg er ret sikker på, at det strider mod almindelige journalistiske principper, og det strider helt sikkert mod mine etiske principper. I denne sag var skribentens opførsel langt over stregen for, hvad jeg synes, man kan tillade sig, lyder det blandt andet.

»Det var min forståelse« I samme skrivelse til byrådet, som er en kopi af den mail, borgmesteren sender til journalisten på VDonline, nævnes det desuden: »Sofie har allerede selv taget dét opgør med vedkommende, og for mig at se er det den generelle debat, der er interessant og meget vigtig.«

Her er det påfaldende, at en mail sendes til byrådet med en ordlyd af, at situationen er håndteret. Særligt når det onsdag, to dage efter, står klart, at synderen i sagen, Steen Olsen (S), først der bliver konfronteret med, at det rent faktisk er ham, det hele drejer sig.

- Men det var min forståelse efter snakken med Sofie Janning, at de havde taget snakken. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at Steen Olsen ikke kunne huske situationen, hvorfor jeg heller ikke har inddraget ham, da jeg blev informeret om sagen af Sofie i forrige uge, forklarer John Dyrby Paulsen (S), der ikke selv har kendt til sagen tidligere.

- Dengang gik Sofie til kredsformanden, og de må være blevet enige om ikke at gøre mere ved det, siger han.

Han bemærker desuden, at han nu mener, at sagen skal løftes op på et højere niveau.

- Venstre styrer selv, om de vil have en debat på dette niveau, men for mig er det det principielle, der betyder noget. Det er også derfor, vi har sexismen på dagsordenen ved vores temamøde i byrådet den 22. oktober, siger han.

Sjællandske har forsøgt at få fat i kredsformand for Socialdemokratiet Tony Bomholt Rasmussen for en kommentar - uden held.

