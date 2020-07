Maher og Issam giver dagligt gratis donuts væk: - Det er bedre end penge

Donut House i Slagelse smider aldrig en usolgt donut ud. I stedet giver de to brødre og medejere Issam El-Khatib (th.) og Maher Khatib altid overskudsvarer gratis væk. De glade modtagere er alle lige fra kommunens sundhedspersonale til de lokale varmestuer.

Hvert år smides tonsvis af mad ud i stedet for at blive spist. Det vil brødrene Issam El-Khatib og Maher Khatib, der ejer Donut House i Slagelse, gøre op med - men formålet er større endnu: At sprede glæde.

30. juli 2020

Når mad ikke bliver spist, ender det ofte i skraldespanden. Faktisk smider vi i Danmark hvert år en tredjedel af vores mad ud. Men ikke hos Donut House i Slagelse.

Her har brødrene Issam El-Khatib og Maher Khatib nemlig besluttet sig for at donere alle overskydende donuts til blandt andet sygehuse, plejehjem og varmestuer.

Når dagen er omme, er det nemlig langt fra altid, at alle donuts er blevet solgt.

- Særligt her under coronakrisen har det været svært at vurdere, hvor mange donuts man skulle lave. Så mens vi nogle dage har måtte melde udsolgt inden lukketid, har vi også ofte stået med en masse donuts, vi ikke har solgt. Og det ville være synd bare at smide dem ud, forklarer den 23-årige indehaver, Issam El-Khatib.

- Så vi tænkte: »Hvem ville blive glad?« Og så tænkte vi for eksempel på sygehusene, som har haft allermest travlt i denne tid. Og på plejehjemmene, som passer på vores ældre. Det er jo dem, der har været med til bygge vores samfund op, uddyber han.

Vil mindske madspild Siden idéen opstod, er det derfor blevet en fast del af arbejdsgangen at køre ud og donere donuts, når kassen er gjort op. De to brødre bag Donut House ser det i høj grad som en mulighed for at mindske madspild.

Samme mulighed har andre bagerier, supermarkeder og restauranter gennem for eksempel tjenesten »Too Good To Go«, der hjælper med at mindske det daglige madspild ved at tilbyde forbrugere overskydende mad for helt ned til 20 kroner. Artiklen fortsætter efter billedet...

Senest fik fødeafsnittet på Slagelse Sygehus glæde af gratis donuts. Selv de små ting - som at donere mad væk, der ellers skulle smides ud - gør en stor forskel, mener brødrene bag Donut House. Privatfoto



Men for Donut House i Slagelse har det aldrig været tanken at tjene penge på den overskydende mad, forklarer Issam El-Khatib.

Og det ville faktisk være nemmere for ham bare at smide det ud.

- Resultatet er det samme, når vi vælger at give det gratis væk. Vi tjener ingenting på det. Tværtimod bruger vi ekstra ressourcer på at levere det, men det har vi ikke noget imod, fortæller Issam El-Khatib.

Giver god karma - Glæden i deres øjne, når de får de her donuts - uanset, om det er den hjemløse på varmestuen eller sygeplejersken, der har haft en meget lang dag - den er rigtig, rigtig meget værd for os, uddyber ejeren af Donut House og kalder det således »bedre end penge«.

"(...) kan man gøre nogen mennesker glade, så får man god karma. Og verden bliver til sidst et bedre sted."

Issam El-Khatib og hans bror og Maher Khatib har derfor tænkt sig at fortsætte med at dele donuts gratis ud. Og de så samtidig gerne, at andre blev inspireret til at gøre det samme.

- Så sent som i lørdags var vi ude ved fødeafsnittet på Slagelse Sygehus. For kan man gøre nogen mennesker glade, så får man god karma. Og verden bliver til sidst et bedre sted, forklarer Issam El-Khatib, der dog godt ved, at donationen af de overskydende donuts kan virke som »en lille ting set i den sammenhæng«:

- Men jeg tror på, at selv små ting kan gøre en stor forskel. Så hvis andre har lyst til at donere i stedet for at smide ud, så synes jeg, man skal gøre det. Men man skal ikke gøre det bare for at reklamere for sig selv og sit firma - man skal gøre det for at have hjertet på rette sted, slår han fast.