Magiske billeder af skuptur-brænding

Slagelse - 18. juli 2021 kl. 19:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Magisk er det ord, direktør Mette Blum Marcher på det keramiske center Guldagergaard i Skælskør bruger om lørdag aften, efter at mørket havde sænket sig, da havens nye skulptur blev afsløret af Janina Myronova.

Janina Myronova er født i Ukraine, uddannet i Polen og var på Guldagergaard første gang i 2013 som deltager på keramikcentrets talentudviklings-program.

Siden 2013 har Janina Myronova færdiggjort en ph.d. fra kunstakademiet i Polen og udstillet over hele verden.

Sidste år tilbragte hun den første nedlukning på Guldagergaard og her opstod tanken om en ny skulptur til haven som en brændingsskulptur, og for tredje gang blev ovnbyggere og mesteren over dem alle, Andres Allik fra Estland, involveret.

Lørdag aften kulminerede et års forberedelse, efter at Janina var begyndt at bygge skulpturen i haven for fire uger siden, og Andres Allik kom fra Estland for at få fundamentet til ovnen på plads i haven, og for at sikre sig, at arbejdet kom godt i gang.

Der er brugt 360 kilo ler til skulpturen, som er to meter og 45 centimeter høj inden brændingen, som startede forsigtigt med flaskegas torsdag for at sike, at skulpturen er helt tør til brændefyringen som begyndte 5.30 lørdag morgen.

Efter Guldagergaard tager Janina nu videre til Tyskland for at arbejde på et lignende værksted, dog ikke med en park skulptur men med henblik på at lave mindre værker til en stor udstilling i Nordtyskland i efteråret.

Besøg fra Japan I øvrigt fik Guldagergaard besøg torsdag af en japaner, som havde fulgt hele processen omkring skulpturen i haven på Guldagergaard, og som tog fra Japan via New York til København, for at tage tog og bus ned til Guldagergaards magiske Claytopia-univers.