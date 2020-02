Ellie Jokar er kendt for at bekæmpe racisme på en anderledes både sjov og kærlig måde.

Mænd velkomne til kampdag med racismebekæmper Ellie Jokar

Det er overskriften, når Enhedslisten i Slagelsei samarbejde med SF og Kommunistisk Parti for tredje år i træk markerer Kvindernes Internationale Kampdag søndag den 8. marts mellem 15 og 19 i Korsør Kulturhus. Fokus er udenlandske kvinder eller kvinder i et internationalt perspektiv med ønske om en debat til belysning af, hvordan det går med ligestillingen på globalt plan. Men også hvordan det går for de kvinder, som kommer til Danmark fra andre lande.