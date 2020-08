Mænd og kvinder sendt af sted mod syd: Fregat skal sikre ro i plaget område

Se billedserie Forsvarsminister Trine Bramsen (S) var med på dæk, før fregatten lagde fra land. Foto: Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den danske fregat IVER HUITFELDT drev mandag formiddag til søs med kurs mod Irans sydkyst. Bidraget er et væsentligt af slagsen og skal sikre

ro i et uroplaget område.

Slagelse - 10. august 2020

Skibsfarten har krav på fri bevægelighed og sikkerhed, men det er ingenlunde virkeligheden, når talen falder på Hormuzstrædet syd for Iran. Et stræde, som forbinder Den Persiske Bugt mod sydvest og Omanbugten med adgang til Det Arabiske Hav mod sydøst.

Derfor sender Danmark nu en lige knap 139 meter lang mastodont af sted.

Rettere lagde fregatten IVER HUITFELDT med nummeret F361 og omtrent halvanden hundrede besætningsmedlemmer mandag fra kaj ved flådestationen i Korsør med formålet at deltage i den europæiske operation AGENOR, hvor også Frankrig og Holland deltager.

Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af flere hændelser i Hormuzstrædet i 2019, hvor særligt Iran beskyldes for en aktiv, central rolle.

Området har været præget af uro i nogen tid, og sidste sommer var der sågar flere episoder med angreb på tankskibe og beslaglæggelse af et britisk skib, hvilket ingen lande - slet ikke Danmark som verdens femtestørste søfartsnation - kan være tjent med.

Strategisk vigtigt Der har de senere år været kurrer på tråden og spændinger i området. Angiveligt på grund af amerikanske sanktioner rettet mod Irans eksport af råolie. I den forbindelse er Iran af netop USA blevet beskyldt for at stå bag et angreb på to tankskibe, hvilket det iranske styre har afvist pure.

Det er imidlertid et faktum, at Hormuzstrædet er vigtigt for den internationale oliehandel og derfor samtidig har stor strategisk betydning.

Ifølge Trine Bramsen (S), forsvarsminister, er det i den henseende godt, at Danmark tager et ansvar og bidrager, som det sker frem mod december, hvor fregatten ventes at vende snuden hjemad igen.

- Mænd og kvinder skal ud at stå vagt om en vigtig værdi, som blev krænket sidste år, da vi så, at der blev lagt store forhindringer ud. Vi skal markere, når nogen forsøger at krænke den, siger ministeren, der blandt andet slår på, at Danmark er et stort maritimt land med mange hæderkronede virksomheder, som også skal sikres fri sejlads uden hindringer i netop Hormuzstrædet.

- Vi har også selv en interesse i, at skibe kan sejle igennem, slår hun fast.

Med sig har fregatten besætning og helikopter, ligesom der er sikret et lager af ammunition og skyts.

Fregatten, hvis to ligesindede hedder PETER WILLEMOES og NIELS JUEL, er ladet med såvel harpoon som luft- og sømålsmissiler, maskinkanon, ubådstorpedo, tungt maskingevær og mere endnu.