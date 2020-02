Tre mænd blev tirsdag stillet for en dommer ved Retten i Næstved tiltalt for drabsforsøg. De anklages for at have skudt efter kvinde med formålet at dræbe hende - men nægter sig alle skyldige. Foto: Carsten Lysdal

Mænd nægter sig skyldige i drabsforsøg på 23-årig kvinde

Tre mænd på henholdsvis 19, 20 og 22 år nægter sig alle skyldige i at have forsøgt at dræbe en 23-årig kvinde sidste år. Fem patronhylstre er imidlertid fundet i området ved Slagelse Sygehus, hvor skyderiet fandt sted.

Der er tale om ondsindede rygter og falske anklager, når tre mænd mellem 19 og 22 år i disse dage stilles for en dommer for at have beskudt og forsøgt at dræbe en 23-årig kvinde sidste år.

Det er i hvert fald forklaringen fra mændene selv, der derfor ved Retten i Næstved i dag, tirsdag, nægtede sig skyldige i samtlige forhold.

Ifølge anklagemyndigheden skulle de tre mænd den 18. februar sidste år ellers i forening og efter forudgående aftale og planlægning have ønsket at slå den unge kvinde ihjel. De er derfor alle tre tiltalt for forsøg på manddrab.

Efter at være stået ud af en sort personbil skulle den 20- og 22-årige således have affyret mindst fem skud mod kvinden, der sad i sin bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus. Besiddelsen af våbnene er samtidig en overtrædelse af våbenloven.

Instrueret af ekskæreste Selv om de tre mænd nægter sig skyldige, blev der efter skudepisoden fundet fem patronhylstre i området, ligesom mindst fire projektiler ramte bilens højre, forreste side. På bilen fandt politiet desuden en GPS, som formodes at være brugt til at spore kvinden.

De tre mænd, hvoraf to af dem er vokset op i det samme boligområde i Kalundborg, nægtede imidlertid i retten at kende til påmonteringen af GPS'en. Samtidig nægtede de samstemmigt at have grund til at ville dræbe den 23-årige kvinde.

- Hun må være instrueret af sin ekskæreste til at sige det. De anklager mig for noget, jeg ikke har gjort, lød det i retten fra den 20-årige, hvis storebror skulle have »et udestående« med den forurettede kvindes ekskæreste.

I 2018 blev den omtalte ekskæreste til kvinden nemlig udsat for et knivstikkeri i Holbæk, hvor gerningspersonen skulle være netop storebroderen til den 20-årige tiltalte.

Vidnede mod tiltaltes storebror - Så måske har de (kvinden og ekskæresten, red.) også et problem med mig nu, forklarede den 20-årige, som selv tidligere har været sigtet i en helt tredje sag. Her blev han varetægtsfængslet i tre gange 24 timer for knivstikkeri og vidnetrusler, men blev herefter løsladt, ligesom sigtelsen frafaldt.

Den 23-årige kvinde, som af frygt for trusler på livet vidnede i retten for delvist lukkede døre, så kun pressen var til stede, pegede dog på, at netop sagen mellem den 20-åriges storebror og hendes ekskæreste kunne være årsag til, at de tre mænd ønskede hende dræbt.

I sagen fra 2018, hvor kvindens ekskæreste var blevet stukket med kniv, vidnede hun nemlig mod den 20-åriges storebror, der havde ført kniven. Herefter blev der ifølge kvinden blandt andet begået hærværk mod hendes bil og mod familiens hus.

Meldte mænd med det samme Hærværket mente kvinden, at blandt andre den 20- og 22-årige dengang stod bag. Derfor - og fordi hun mente at kunne genkende dem - meldte hun derfor dem begge til politiet for at stå bag skyderiet allerede samme aften, som skudepisoden fandt sted.

De to af mændene blev derfor allerede varetægtsfængslet i sagen den 8. marts efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Den 19-årige blev først stillet for en dommer den 27. juni, hvorefter også han blev varetægtsfængslet.

Dagens retsmøde var nummer et ud af fire planlagte retsdage. Også kvindens ekskæreste er indkaldt som vidne i sagen.

Der er tale om en nævningesag, hvor anklagemyndigheden normalt går efter mere end fire års fængsel til hver af de tiltalte, hvis de findes skyldige.

