Mænd brutalt dræbt: Nu afgør retten om sigtede skal blive bag tremmer

Vil de to mænd, som lige nu sidder fængslet for drab på 80-årige Poul Frank Jørgensen 16. juni i Vemmelev ved Slagelse og drabet på den 68-årige Kiehn Andersen 20. april i Ruds Vedby fortsat blive bag tremmer? Det skal retten i Næstved afgøre torsdag.

Begge sigtede har siddet varetægtsfængslet siden et grundlovsforhør 21. juni sidste år.

Under forhøret erkendte en 42-årig mand fra Korsør, at han medvirkede ved de to drab og de efterfølgende ildspåsættelser.

Han har siden ændret forklaring og beskylder nu den 34-årige for de to drab.

Ved samme forhør 21. juni nægtede en 34-årig mand med bopæl i Sneslev ved Ringsted, at have forbindelse til de selv samme drab. Han kunne kun erkende at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær.

Den 68-årige Kiehn Andersen blev flere gange stukket med en kniv og efterfølgende fundet dræbt på bunden af en sø. Efter drabet blev den 68-åriges ejendom i Ruds Vedby sat i brand.

80-årige Poul Frank Jørgensen fik halsen skåret over. Herefter blev sat ild til hans ejendom.

De to sigtede sættes også i forbindelse med et hjemmerøveri i Skibby i Nordsjælland 1. juni.