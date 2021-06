Borgmester John Dyrby Paulsen (S) foreslår, at kommunen som led i kompromis går ind og overtager forbrændingsanlægget med nedrivnings- forpligtelse. Venstre er imod og Ole Drost fra partiet påpeger, at arealet ikke skal bruges i forbindelse med SK Forsynings etablering af varmepumpe. Borgmester er ikke helt enig. Foto: Arne Svendsen

Mæglingsforsøg i affaldsstrid fik et skud for boven

Ifølge AffaldPlus vil det koste 80 millioner kroner for affaldsbrugere i seks kommuner at lukke forbrændingsanlæg i Slagelse næste år, hvor SK Forsyning vil kappe forbindelsen.

Slagelse - 02. juni 2021 kl. 08:56 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Mæglingsforslag fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) måtte udsættes på byrådsmøde. Venstre mener, at borgmesteren har misforstået noget. Der er stærkt modstridende interesser mellem to offentlige selskaber omkring affaldsforbrændingen på Dalsvinget i Slagelse, og det kan ende med ekstraregninger til forbrugerne.

På den ene side står affaldssamarbejdet AffaldPlus, der er et samarbejde mellem seks kommuner, Slagelse, Ringsted, Sorø, Næstved, Faxe og Vordingborg. AffaldPlus ejer forbrændingsanlægget, som man gerne vil opretholde frem til 2030.

På den anden side står SK Forsyning, ejet af Slagelse Kommune, der modtager damp fra forbrændingsanlægget til en energiproduktion, der også omfatter halmvarmeværket ved siden af, som ejes af SK Forsyning.

SK Forsyning ønsker som tidligere nævnt at droppe modtagelsen af damp fra næste år, idet man istedet vil installere en stor varmepumpe.

Men det vil ifølge en redegørelse fra Affaldplus koste selskabet over 82 millioner kroner. Penge som vil skulle betales af affaldsbrugerne i de seks kommuner.

Lukket punkt Borgmester John Dyrby Paulsen (S) forsøger dog at mægle i sagen inden den eventuelt ender i retten.

På byrådets møde mandag søgte han opbakning til at gå videre med at forhandle et forslag til kompromis. Et forslag som er sendt til administrerende direktør John Kusz, formand Poul A. Larsen og næstformand Elmer Jacobsen.

Sagen var i første omgang sat på den lukkede dagsorden, men Ole Drost (V), der også er næstformand i SK Forsyning, stillede forslag om, at det kom på den åbne dagsorden.

Efter rådslagning med kommunaldirektør Frank Andersen blev det besluttet at sige ja til det.

Punktet blev dog behandlet så sent, at Sjællandskes udsendte ikke kunne overvære debatten på grund af avisens deadline, og debatten er ikke af finde på videoptagelsen fra mødet. Det skyldes ifølge kommunens hjemmeside en fejl begået på rådhuset.

Debatten endte dog med at punktet måtte udsættes, fordi flere forhold skal afklares. Blandt andet er der tvivl om, hvorvidt de medlemmer af byrådet, der er udpeget til at sidde i SK Forsynings bestyrelse, er inhabile ved sagens behandling.

- Det mener jeg ikke, at jeg er, da jeg i sagen udtaler mig som byrådsmedlem, siger Ole Drost.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) mener noget andet med baggrund i et udarbejdet notet, men det skal nu undersøges igen inden næste møde.

Forslag til kompromis Det forslag borgmesteren har sendt til AffaldPlus falder i fire dele.

1. Tidspunktet for nedlukningen af forbrændingsanlægget i Slagelse kunne være 2023 med mulighed for forlængelse et år efter nærmere aftale. Naturligvis med tilhørende aftale om, at aftage damp fra anlægget frem til nedlukningen.

2. AffaldPlus stopper hurtigst muligt med at importere udenlandsk affald.

3. Slagelse Affaldsenergi anses mere som et aktiv og mindre som en omkostning i forbindelse med nedlukningen i forhold til økonominotatet fra januar 2021. (Det med de 82,1 millioners merudgift red.)

Slagelse Kommune kunne for eksempel overtage pladsen og bygningerne med tilhørende nedrivnings-forpligtelse for en væsentlig mindre sum end den i notatet skitserede nedrivningspris på 45 millioner kroner.

4. AffaldPlus overtager administrationen af indsamlingen af dagrenovation fra Slagelse Kommune, som det er tilfældet i dag med Sorø og Ringsted kommuner.

Drost: Misforståelse fra borgmester

Sagen var krævet i byrådet af V-gruppeformand Knud Vincents, der havde benyttet sin såkaldte standsningsret ved drøftelsen i økonomiudvalget. Her stemte Venstre imod, at borgmesteren skulle gå videre med drøftelserne med AffaldPlus på baggrund af ovenstående forslag. Med henvisning til, at AffaldPlus forhandler løsning med SK Forsyning.

I byrådet stemte imod, at Slagelse Kommune kunne gå ind og overtage pladsen.

- Det er slet ikke nødvendigt, at kommunen køber pladsen. SK Forsyning kan sagtens lave varmepumpe ovre ved halmvarmeværket. Her har borgmesteren misforstået noget, siger Ole Drost.

John Dyrby Paulsen siger hertil, at det vil blive undersøgt, mens sagen er udsat.

- Men som jeg har forstået det, så vil det dog kræve, at der skal inddrages noget af kommunens materielgård, hvis ikke man skal bruge grunden, hvor forbrændingen ligger. Jeg mener heller ikke det vil være godt, hvis vi i mange år skal have forbrændingen stående og forfalde. Derfor går jeg ind for at finde en løsning, mens andre bare vil lade være med at gøre noget, siger John Dyrby Paulsen med henvisning til Venstre.

Han mener godt at sagen kan løses uden at blive dyrere for hverken affaldsforbrugerne eller varmeforbrugerne.

Overtagelse af indsamling Venstre stemte også imod forslaget om at lade AffaldPlus overtager administrationen af indsamlingen af dagrenovation fra Slagelse Kommune.

- Administrationen varetages i dag af teknisk forvaltning, og der er tale om en pæn stor omsætning for kommunen, siger Ole Drost.

John Dyrby Paulsen siger, at det handler om et par stillinger i teknisk forvaltning.