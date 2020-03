Se billedserie Kirsten Harboes Korsør MadMarked er igen en del af Madvognen med levering af dagens ret for 50 kroner i genbrugsskåle tilpasset termotaske. Foto: Helge Wedel

Madvognen kører igen men stop for ældremad

Korsør MadMarked har indledt ny måde at levere mad på via hjemmesiden Madvognen. Levering af mad til ældre på plejecenter for vanskelig med tre tyggevenlige versioner.

Efter en pause har Korsør Madmarked genoptaget leveringen af dagens ret via hjemmesiden www.Madvognen.dk, som de første gang gjorde tilbage i september 2016.

- Det nye er en lavere pris, samt at det nu kun er muligt at få den varme mad leveret i genbrugsskåle med pant på, siger Kirsten Harboe. Hun driver sammen med sin mand apoteker Peder Harboe Korsør MadMarked på Kirkepladsen i det tidligere apotek.

Før hen kunne også vælges levering i engangsplastik. Men det er nu valgt fra, da bæredygtighed er helt afgørende for såvel Madvognen som KorsørMadmarked.

- Der er 25 kr. i pant på hver genstand, som maden leveres i. Også på den termotaske, der holder maden varm, siger Kirsten Harboe.

Foreløbig køres der ud i postnummer 4220. Modtageren får kort før madens ankomst en sms, da man selv skal hente den bestilte mad i termotasken ved kantstenen.

- Vi har hel afgjort en fornemmelse af, at det nye koncept med varm mad for en 50er leveret til kantstenen kan vokse efter knap to ugers drift. Rosen fra vores kunder er ikke til at tage fejl af - som en sagde »Det er min redning«, siger Kirsten Harboe.

De økologiske menuer er tilpasset årstiderne og lokale leverandører. De planlægges for cirka en uge frem. Al bestilling og betaling foregår via Madvognens hjemmeside.

I foråret 2019 nikkede politikerne ja til et forsøg, hvor 20 beboere på plejecenter Lützensvej skulle have à la carte mad leveret fra Korsør MadMarked i stedet for i plastikbøtter fra et kommunalt centralkøkken. Til samme pris vel og mærke.

Men det blev aldrig til noget. Blandt andet grundet krav om tre forskellige tyggevenlige versioner plus en almindelig.

- Vi turde simpelthen ikke skrive under på kontrakten, hvor vi ud over at levere maden i tre forskellige tyggevenlige og en almindelig version også fik ansvar for, at maden var så næringsrig, at de ældre ikke tabte sig, siger Kirsten Harboe.

Ideen til Madvognen kommer fra den 49-årige ingeniør Jacob Mors fra Gilleleje.

Korsør MadMarked har eksisteret i lidt over fem år.