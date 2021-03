Madmarked lever videre i bog - snart serveres der igen fra stedet

Jane »madtante« blev Jane Skov kærligt kaldt. Hun var med helt fra starten af Korsør Madmarked i 2014 og frem til lukkedagen i oktober 2020.

Sammen med indehaverne af madmarkedet Kirsten Francke Harboe og apoteker Peder Harboe har hun brugt del af sin opsigelsesperiode til at få Korsør Madmarked til at leve videre i bogform. Både når det gælder madmarkedets visioner om bæredygtighed og økologi. Men også ved at offentliggøre mange af de populære madopskrifter, der for en dels vedkommende blev holdt tæt til kroppen for at hindre andre i at opnå samme succes med sund og særdeles velsmagende mad, som var Korsør Madmarkeds kendte varemærke.