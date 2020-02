Send til din ven. X Artiklen: Målløs over kommune: Vi er aldrig stødt på noget lignende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målløs over kommune: Vi er aldrig stødt på noget lignende

Slagelse - 05. februar 2020 kl. 10:00

Siden 1976 har Slagelse Kommune set igennem fingre med, at personer havde folkeregisteradresse på Lux Hotel i Slagelse. Det er slut nu. Flere borgere er i klemme, og kommunen kritiseres.

Hos SAND, der er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse, skal man spejde langt efter optimisme omkring sagen fra Slagelse.

Udviklingskonsulent René Nielsen, der kæmper for hjemløses rettigheder rundt i hele Danmark, er målløs over kommunens håndtering.

- Slagelse vinder i hvert fald ikke nogen priser for helhedsorienteret socialt arbejde. Kommunen holder stædigt fast i, at man har hjulpet borgerne på vej, men jeg kan godt have min tvivl om, hvorvidt de sikres tryghed på et herberg i Jylland langt fra deres vante rammer, familie og netværk i Slagelse, siger René Nielsen, der skarpt konkluderer, at han er forbavset.

- Det er en besynderlig beslutning, man har truffet med hjemmel i planloven om, at det pludselig er ulovligt at bo på et hotel, når man er hjemløs. Det er vi aldrig nogensinde stødt på før, siger udviklingskonsulenten.

Lever ikke op til sin forpligtelse

For det første er det kritisk, at man fra embedsværkets side ikke kan dykke direkte ned i lovbogen og finde det sted, hvor den påståede seks ugers-regel står.

- Jeg kræver, at de peger på den deciderede paragraf, som siger, at hjemløse ikke må bo på hotel i længere tid end seks uger. Jeg er sikker på, at den ikke findes. Og man kan altså heller ikke bare begynde at tolke, som man vil - slet ikke når vi har med den her slags borgere at gøre, mener René Nielsen, der ikke blev mindre forarget af at følge det seneste byrådsmøde mandag i sidste uge, hvor Venstre-medlem Christopher Trung Paulsens sag om Lux Hotel blev drøftet.

- Det viste jo tydeligt, hvor uvidende mange er om dette område, ytrer René Nielsen, der mener, at Slagelse Kommune skal se indad, inden den må lade endnu flere borgere i stikken.

Stort behov for boliger I Slagelse var der i 2019 170 hjemløse. To år forinden lød tallet på 147, som i øvrigt var og er det højeste i Region Sjælland. Der er derfor brug for et skarpt fokus, og at man sikrer, at der er pladser.

- Kommunen lever slet og ret ikke op til den forsyningsforpligtigelse, som den har i henhold til serviceloven. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt med herbergspladser i forhold til antallet af hjemløse.

Han bemærker i den forbindelse, at kommunen egentlig gerne vil hjælpe.

- Jeg mødtes med en borger i Slagelse i oktober, og han fik et lejlighedstilbud efter en måned. Der var man hurtig, men jeg fornemmer, at de fleste, der er blevet henvist til hotellet tidligere, er blevet glemt. Man har ikke sørget for en koordination med eksempelvis jobcentret eller rusmiddelcentret, og pludselig har ingen af dem noget sted at bo, siger han.