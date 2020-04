En lille fingerklips er alt, der skal til, for at iltmålingsrobotten O2matic kan stå for overvågningen af covid-patienterne i Slagelse. Foto: Region Sjælland

Målerobotter hjælper til på corona-afsnit

Slagelse - 22. april 2020 kl. 15:38 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På covid-afsnittet på Slagelse Sygehus har personalet fået 10 nye kolleger. Det er iltmålingsapparaturer, der via en lille fingerscanner løbende overvåger og justerer patienternes iltindhold i blodet.

- Normalt skal personalet regulere værdier på lungepatienter løbende - afhængig af patientens tilstand kan det svinge fra to gange i døgnet til to gange i timen. O2matic overvåger og regulerer konstant iltindholdet, så det hele tiden er inden for den ønskede værdi, og det skaber både tryghed for patienten og letter noget af arbejdsbyrden for os som personale, fortæller Martin Duborg Toftvad, sygeplejerske på corona-afsnittet på Slagelse Sygehus, i en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

Han arbejder til daglig som sygeplejerske på Lungemedicinsk Afsnit på Næstved Sygehus, men er pt udlånt til covid-afsnittet i Slagelse.

- Covid-patienter er ofte hårdt ramt på luftvejene, og hvis ikke iltniveauet er, hvor det skal være, kan det resultere i åndenød og i værste tilfælde gå ud over hjernen og i sidste ende medføre dødsfald. Derfor er det ikke unormalt, at patienternes iltniveau tjekkes hyppigt døgnet rundt, forklarer Martin Duborg Toftvad, og fortsætter:

- O2matic-robotterne medvirker med den konstante, automatiske regulering til færre udsving og dermed en bedre oplevelse for patienten, lige som de færre antal besøg af personalet helt lavpraktisk giver bedre ro til at sove.

De nye robotter er udviklet i samarbejde mellem O2matic og Hvidovre Hospital, og blev oprindeligt udviklet til at hjælpe KOL-patienter. De robotter, der nu hjælper i Slagelse er rent fysisk produceret i Næstved, hvor ALPHA-elektronik A/S siden februar 2019 har stået for produktionen.

I sygehusledelsen er der glæde over robotløsningen:

Det her er et godt eksempel på, at når man tør at tænke nyt og innovativt, så får man også spændende og brugbare løsninger. På vores sygehuse bruger vi nytænkning til at løse nye problemer. Det kræver først og fremmest et personale, som godt tør kaste sig ud i det ukendte - og det tør de fordi, de er sikre i deres faglighed, siger Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.