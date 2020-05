Se billedserie Mågerne generer, og der er mange af dem. Foto: FOTO: Christian Mikkelsen (Mik.)

Måger plager og skider overalt: Nu vil kommune skyde dem

Slagelse - 11. maj 2020

De kommer i hobetal, larmende med deres skrig og efterladende deres ekskrementer allevegne. Mågerne er en tiltagende plage for mange, og nu vil Slagelse Kommune forsøge at tage kampen op. Det kan ske ved at få jægere til at skyde måger og ved at indsamle æg i deres reder.

Mågerne er fredede, men når andre muligheder som for eksempel brug af kunstige skræmmefugle på tage er udtømte, er det muligt at få dispensation til at bekæmpe dem på mere hårdhændet vis.

Kommunen har aktuelt fået henvendelser fra Slagelse Camping & Outdoor Center på Karolinevej og fra hallen i Vemmelev om, at mågerne er et stort problem. Tidligere har også skolerne på Brehdalsvej henvendt sig om problemet, og nu vil kommunen gå i måge-aktion.

Ifølge reglerne må kommunen kun bekæmpe måger på kommunale bygninger, men på det seneste møde i byrådets erhvervs- og teknikudvalg besluttede politikerne, at de ud over at tage affære på egne bygninger også vil forsøge at bistå private, der har problemet.

- For at vise den gode vilje har vi besluttet, at vi også vil være med til at organisere det på privat basis. Kommunen kan godt koordinere indsatsen, men dybest set er det et privat anliggende, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA).

Et nyttejob Kommunens bistand i forhold til private vil bestå i at søge Naturstyrelsen om tilladelse til at gå på mågejagt i samarbejde med jægere og eventuelt at lade jobcentret stå for indsamling af æg som et nyttejob.

I første omgang vil kommunen have kortlagt hvor og hvor stort problemet er. Det sker vel vidende, at der er stor sandsynlighed for, at mågerne blot finder nye opholdssteder, hvis de bliver fordrevet fra ét sted.

- Men vi vil prøve efter bedste evne at gøre noget ved det, siger Villum Christensen.

Udvalget har sat 100.000 kroner af til »operationen«, men selve bekæmpelsen på private områder betaler kommunen ikke for.

- En hær af måger En der kan tale med om, hvor problemet er, at indehaveren af Slagelse Camping & Outdoor Center på Karolinevej, Torben Hansen.

- Der er en hel hær af måger her i området. De skider på campingvogne og biler, så vi skal vaske dem konstant, for hvis det sidder for længe, ætser det lakken. Vi vasker af en gang om ugen, men hvert år er der et par vogne, vi er nødt til at få lakeret om, fortæller Torben Hansen.

Han har prøvet med skræmmefugle på taget, men dem vænner mågerne sig hurtigt til.

Han har i flere år prøvet at få kommunen til at tage affære og siger, at problemet er vokset inden for de seneste tre-fem år.

- De støjer også fuldstændig vanvittigt, og jeg har prøvet at søge ly for en flok måger. Der er voldsomt mange, siger Torben Hansen.