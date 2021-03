Marievangsskolen ligger så at sige i Jette Ludvigsens baghave, og hun fortæller, at mågerne nu er ved at bygge reder. Foto: Per Vagnsø

Mågekampen er indledt

Bekæmpelsen af måger udvalgte steder i Slagelse, Vemmelev og Skælskør er i gang. Det forsikrer chefkonsulent Bo Gabe fra kommunens Center for Miljø, Plan og Teknik. Bekæmpelsen går i første omgang ud på at fjerne materiale, som mågerne kan bygge reder af.

- Vi er i gang. Så snart der er to grene på tværs, skal de fjernes, og vi har fået reguleringstilladelse til at fjerne æg hver 14. dag, siger Bo Gabe.

Bo Gabe forsikrer imidlertid, at kampen mod mågerne er i gang. Både omkring Marievangsskolen og i hele uddannelses-firkanten samt to steder i Vemmelev og Skælskør, hvor mågeplagen også har været specielt udtalt.

- Det er dér, vi ved, at der er problemer med måger. Vi er godt klar over, at der har været nogle henvendelser omkring Marievangsskolen, men det er jo ikke sådan, at der er folk på 24/7, siger han og gør opmærksom på, at indsatsen på offentlige bygninger de steder, hvor problemet er værst, langt fra udrydder mågeplagen generelt.