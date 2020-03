Oliver Bonde Hjort holder under normale omstændigheder blandt andet gin-smagninger for virksomheder, ved private fester og polterabender. Blandt de virksomheder, han har holdt events hos, er Slagelse Politi og Novo Nordisk. Nu prøver han noget helt andet.

Må tænke ud af boksen: Nu bliver gin-smagningen virtuel

Nytænkning skal der til mange steder i disse tider, og for Oliver Bonde Hjort fra Skælskør, der driver The DryFruit Company i Jens Baggesens Gade i Korsør, har tankevirksomheden ført til virtuel gin-smagning, som har premiere live på Facebook på fredag.

The DryFruit Company har siden 2018 produceret dehydrerede frugtskiver til drinks, og den alternative gin-smagning gennemføres i samarbejde Vault of Spirits, der leverer ginen. Det var faktisk Benedikte Christensen fra Holbæk-firmaet, der fik Oliver Bonde Hjort med på den virtuelle idé.

- Vi er jo ramt af coronakrisen, fordi vi typisk laver events med gin-smagning og foredrag, så vi har måttet tænke ud af boksen. I stedet for at vi kommer til folk, må de komme til os på den her måde. Det eneste, deltagerne skal have derhjemme, er is og glas, forklarer Oliver Bonde Hjort.

- Vi havde talt om at lave 20-30 pakker med ingredienser, men i søndags havde vi solgt 250, så vi laver et ekstra Facebook-arrangement. Det bliver nok lørdag 4. april, fortæller Oliver Bonde Hjort.

Han er naturligvis spændt på, hvordan seancen kommer til at forløbe. Han har regnet med, at den vil vare mellem halvanden og to timer, men det er svært på forhånd at bedømme, hvad det kommer til at betyde, at så mange deltager.