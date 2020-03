Se billedserie Børnehaven Østervang på Jordbærvej er udpeget som det tredje nødpasningssted i Slagelse by, hvor der også er åbent i Firkløveren på Skanderborgvej og i Sygehusets Daginstitution på Strudsbjergvej. Foto: Arne Svendsen

Må oprette ekstra sted til nødpasning

Slagelse - 14. marts 2020 kl. 07:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprindelig havde kommunen meldt ud, at kun fire daginstitutioner i kommunen ville være åbne med nødpasning, heraf to i Slagelse by, men den plan blev ændret fredag.

- Det største behov for pasning er i Slagelse by, og det har vi taget konsekvensen af ved at åbne en ekstra institution til nødpasning. nemlig Børnehaven Østervang på Jordbærvej i østbyen. Omkring 50 af de cirka 80 børn, hvis forældre har anmeldt et behov for pasning, kommer fra Slagelse by, så for ikke at få samlet for mange de to andre steder, åbner vi et tredje sted, siger leder af dagtilbudsområdet Maj-Britt Thy.

De to øvrige steder i Slagelse er Firkløveren på Skanderborgvej og Sygehusets Daginstitution på Strudsbjergvej.

I Korsør er der åbent i Børnehuset Loppen på Birkemosevej, i Skælskør i Børnehuset Hesselgården på Sorøvej og i Dalmose i Dalmose Daginstitution på Vemmeløsevej.

- Det er dog meget få børn, der har brug for pasning i for eksempel Skælskør, siger Maj-Britt Thy, der slår fast, at det drejer sig om at holde så mange børn hjemme som muligt for at mindske smittespredningen..

Kommunen meldte torsdag ud, at nødpasningen for både skolebørn og dagtilbudsbørn var for børn, hvis forældre arbejder i »beredskabet« - for eksempel arbejder på sygehus, hjemmepleje, beredskabet, politi eller lignende samfundsvigtig funktion.

Denne definition er dog ændret siden, idet undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) torsdag slog fast, at også børn af forældre, der arbejder i det private erhvervsliv, og som ikke kan finde anden pasningsmulighed, skal passes i nødberedskabet.

Fredag blev der udsendt en specifik vejledning til landets borgmestre omkring det.

- Vi er parate med et beredskab, hvis flere skulle få behov. Men først og fremmest skal man søge andre muligheder for pasning, for eksempel hos naboer og venner, siger Maj-Brit Thy.

Hun kan konstatere, at forældrene i Slagelse Kommune allerede har forstået budskabet, idet der fredag var meget få børn i kommunens institutioner.

Leder af skoleområdet Dorthe Christiansen kan komme med samme melding.

- Der er kun omkring 35 børn fra 0.-3. klasse, der har anmeldt et behov for at blive passet i hele kommunen. Det synes jeg er forbavsende få, siger Dorthe Christiansen.

Også her var meldingen fra kommunen, at pasningen var for »beredskabets børn«.

- Vi fik en enkelt henvendelse fra en, der ikke faldt ind under her, og den valgte vi at imødekomme. Nu ser vi så på, hvad de nye retningslinjer siger og er parat til at modtage flere, hvis der skulle være behov, siger Dorthe Christiansen.

Der også understreger, at det hele jo drejer sig om at holde så mange hjemme som muligt for at mindske smittespredningen.

Nødpasningen foregår på Eggeslevmagle Skoles SFO i Skælskør, i Nymarkskolens SFO og i Broskolens SFO i Korsør.

Måden at gøre tingene på i Slagelse er i øvrigt helt forskellig fra den måde man griber tingene an i nabokommunen Kalundborg.

Her har man valgt at lade nødpasningen af børn ske i velkendte rammer ved fortsat at holde alle skoler, dagplejehjem og institutioner åbne, frem for at samle børnene i større nødpasninger.

