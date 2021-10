Se billedserie Over en million kroner skal bruges til at sikre brugen af færgen udvendig, når Tour de France-felter cykler over Storebæltsbroen den 2. juli 2022. Bliver der penge til overs, skal de bruges til oprydning i færgehavnen og bedre veje i området. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: M/F Broen klar til Tour de France Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

M/F Broen klar til Tour de France

Efter et stærkt afbudsramt fællesmøde mellem politikerne fra kultur- og fritidsudvalget og erhvervs- og teknikudvalget den 10. september sættes der nu mere end et år efter storebæltsfærgen M/F Broens ankomst til Halsskov Færgehavn endelig gang i planerne om at bruge færgen og ikke mindst få den lovliggjort med lokalplan, så den kan åbnes for offentligheden.

Slagelse - 03. oktober 2021 kl. 07:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Af referatet fra fællesmødet fremgår, at det er en målsætning, at offentligheden skal have mulighed for at komme op færgens øverste dæk, når Tour de France-feltet cykler over Storebæltsbroen den 2. juli 2022, hvor broen lukkes i fem timer. En lille måned før den 11. juni afvikles motionscykelløbet Tour de Storebælt, hvor færgen måske også i bedste fald vil være klar til udvendig brug. Hertil er målsætningen, at området omkring færgen til Tour de France skal fremstå "skarpt" efter oprydning.

Lokalplan i gang mandag Mandag den 4. oktober nikkes der politisk ja til at sætte en lokalplan i gang for både færgen og hele området omkring den. Det gælder det igangværende vandsportscenter samt baglandet, der er udset til nye boligområder for både parcelhuse og muligt etagebyggeri. Kommunen ejer hele området, der først skal byggemodnes, før byggeri kan indledes. Kortlægning af jordbundsforhold og forurening er netop indledt. Administrationen noterer, at det er på tide "at samle trådene i en lokalplan", efter der i flere år har været mange forskellige visioner for havn og område med det tidligere bilfærge-knudepunkt.

Over en million kr. tilbage Tilbage i marts 2021 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til istandsættelse og klargøring af M/F Broen.

Heraf er der brugt 400.000 kroner til tætning af taget og lukningen af vindueshuller samt diverse utætheder. Etablering af midlertidig belysning. Etablering af videoovervågning. Etablering af acceptabel adgangsforhold. Låsesystem. Tømning af sort vand i bundtanken og genetablering/gennemgang af tagbrønd og nedløb.

De resterende 1,1 mio. kroner ventes politikerne på mandag at sende i retning af den udvendige del af færgens øverste dæk, der ønskes istandsat, så det til Tour de France er sikkert og forsvarligt for ophold som udsigtsplatform. Hertil at der opføres adgang til dækket eventuel som udvendig adgang. Bliver der penge til overs, skal de bruges til optimering af adgangsveje og udearealer. Arbejdet går straks i gang, så det kan være udført i 2. kvartal 2022.

Drift af færgen Øvrige færgeplaner gælder modeller for selve driften af den. Det ender angiveligt med en erhvervsdrivende fond i stil med, hvordan musikhuset i Slagelse bliver drevet.

Politikerne samles igen i valgmåneden november til et nyt fællesmøde, hvor de skal drøfte de forskellige forslag, De skal være indleveret til projektlederen Britt Caroline Juul den 1. november, hvorefter hun kommer med oplæg.

Genskabe færgerestauranten I oplægget ventes forslag til anvendelse af de resterende fondsmidler på et par millioner kroner fra Fonden Storebælts Udstillingscenter til formidling/udstilling om overfartens historie i Halskov Færgehavn og Storebæltsbroens opførelse og etablering.

Hertil ventes forslag om, at færgens restaurant genetableres og bliver en del af oplevelsen i formidlingen af færgehistorien, hvor "Storebæltskaffe" givet stadig for mange vækker minder.

Plads til 70 biler Færgens storhedstid og historie ventes genskabt som et tidsmæssigt nedslag i 1950'erne, hvor M/F Broen sejlede mellem Korsør og Nyborg fra 1951 til1957 med plads til 70 motorkøretøjer og 1000 rejsende.

Endelig skal potentielle brugere og besøgenes interesser for at bruge færgen klarlægges. Her ses de centrale interessenter at være Færgehistorisk selskab, Scandinavian Seaways, fonde med relation til det maritime samt lokalt forankrede fonde, Lokale og Anlægsfonden plus interesserede foreninger og interesseorganisationer.

Hele Danmark M/F Broens udviklingspotentiale vurderes til, at den kan blive et centralt mødested i Halskov Færgehavn. Ikke kun for lokale, men for hele Danmark, fordi færgen i dag indgår som en del af Danmarks maritime kollektive erindring.

Mange afbud til møde På fællesmødet mellem kulturudvalget og erhvervsudvalget med besøg på færgen den 10. september var der afbud fra langt de fleste af politikerne. Nemlig Anders Kofoed (V), Ebbe Jens Ahlgren (V), Morten Augustesen (V), Troels Brandt (Radikale Venstre) , Flemming Erichsen (S), Anders Nielsen (S) og Anne Bjergvang (S).

De deltagende politikere var kulturudvalgsformand Jørgen Andersen (S), erhvervsudvalgsformand Villum Christensen (LA) samt næstformand i kulturudvalget Britta Huntley (S). Fra kommunens administration deltog Vini Lindhardt, Rune Overlade, Puk Kirkeskov Hvistendal og Britt Caroline Juul.