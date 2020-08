Se billedserie - Er I med derude, lød det fra scenen. Og det var publikum, selv om der på grund af corona ikke kunne være så mange, som der plejer. Foto: KIM BRANDT

Lystskoven genlød af gedigen dansk rockmusik

Næsten 10 timers livemusik med kendte danske hits i skoven var lørdag en ubetinget succes for arrangørerne - og publikum, selv om der var en begrænsning på 499 på grund af corona.

Slagelse - 02. august 2020

Med højt solskinsvejr, masser af kolde øller og god musik fra fem forskellige bands kunne det næsten ikke gå galt, da der lørdag fra klokken 13.30 til 23.55 blev budt på et overflødighedshorn af livemusik og hygge i skoven.

For tredje år i træk var Skælskør Lystskov ramme for en minifestival - eller en »udvidet picnic-koncert«, som tovholder Caspier A. Pihlmann også kalder det.

- I år er alting jo anderledes på grund af coronaen, men vi har virkelig lagt os i selen og taget alle de forholdsregler, som har været mulige, fortæller han.

Som noget af det første ansøgte arrangørerne politiet om tilladelse, og de fik grønt lys i slutningen af juni måned til at gennemføre et arrangement for op til 499 gæster samtidig.

Allerede midt på eftermiddag var der omkring 400 gæster, som nød tonerne til »Sanne Jam«, som hovedsagligt spiller hits fra Sanne Salomonsen.

- Vores koncept i år er coverbands og jam-sessions, og det ser ud til, at folk hygger sig, konstaterer han.

Publikum blev opfordret til selv at tage stole og tæpper med, og det var der tydeligvis rigtig mange, som havde gjort.

Sikkerhed i top Med næsten 10 timers non-stop musik er der også en vis udskiftning af publikum undervejs, og både vagter og sikkerhedsfolk var på tæerne for at sikre, at alle overholder de gældende regler.

Teamleder Nick Bang Ohlsson havde det overordnede ansvar for sikkerheden:

- For det første har vi reduceret antallet af gæster til de halve i forhold til sidste år, og så holder vi også øje med, om nogen har indikationer på sygdom. Hvis det er tilfældet, bliver de afvist. Desuden har vi placeret bænke og borde i god afstand fra hinanden, og så er der masser af mulighed for afspritning rundt omkring, fortæller han.

Da avisen går en runde og tager festivalpladsen ved øjesyn, er det tydeligt at se, at arrangørerne tager alle gældende sikkerhedsregler meget alvorligt, og der bliver ikke gået på kompromis.

- Det kan godt være, at vi er nødt til at være »mere pædagogiske«, efterhånden som dagen og aftenen skrider frem, men det tager vi i stiv arm, fortæller han.

Det handler blandt andet om, at familier og grupper skal holde en vis afstand til hinanden og ikke bare blande sig på kryds og tværs, som man plejer.

- Indtil videre har vi ikke haft nogen problemer, og folk ser virkelig ud til at hygge sig, siger han.

Lune Carlsen Blandt de optrædende var et lokalt »up-and-comming« rockband fra Slagelse, »Broken Silence«, og så var der eller jam-sessions med Sanne Jam, Helmig-Jam, Seebach-Jam og Robbie Williams-Jam - og som det store trækplaster skulle »Lune Carlsen« underholde.

- Det er præcis som at høre Kim Larsen, og folk elsker ham, fortæller Caspier A. Pihlmann.

Avisen kunne desværre ikke blive så længe - men i den times tid, vi var til stede, var det tydeligt at mærke, at publikum virkelig nød muligheden for igen at komme ud og høre glad live-musik under åben himmel.