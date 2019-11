Bestanden af havørreder i Vestsjælland er nærmest kollapset. Det skal udsætning af yngel fra Kolding Å gøre noget ved. Privatfoto

Lystfiskere og DTU Aqua vil redde havørred lokalt

Slagelse - 18. november 2019

Bestanden af havørreden er nærmest kollapset på Vestsjælland. Lystfiskere traver kysterne tynde for at finde fiskene. Samtidig er fiskens naturlige gydeaktivitet i de store vandløb på et minimum.

Det fremgår af en udsendt meddelelse fra Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 ved formand Kurt Jørgensen, Sæby ved Høng.

Lokale lystfiskere har derfor allieret sig med fiskebiolog Peter W. Henriksen, Fishing Zealand i en Task Force Storebælt. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å Sammenslutningen og Udsætningsforeningen Vestsjælland af 1995 (UFV95). med Peter W Henriksen som faglig støtte.

- Vi har samlet dokumentation for tilbagegangen og den triste status for de vestsjællandske havørreder. Med dokumentationen i hånden har vi haft møde med DTU Aqua i Silkeborg for at få al den nødvendige kompetence på området til at rådgive os, siger Kurt Jørgensen, som er talsmand for Task Forcen.

Hos DTU Aqua har Task Forcen haft møde med fiskegenetiker Dorthe Bekkevold, fiskeplejekonsulent Jan Nielsen og biolog Peter Geertz-Hansen for at få hjælp til at finde årsagen til problematikken.

En af de ting som har været diskuteret med DTU Aqua er, om bestandene på Vestsjælland rent genetisk er for dårlige til at kunne klare sig og komme tilbage for at gyde i de to vandløbssystemer Tude og Halleby Å.

- DTU Aqua mener ikke, at det er dér, skoen trykker. Derfor har vi sammen besluttet at undlade at indføre fremmede gener i bestandene og i stedet arbejde videre med de lokale fisk. Problemet med den mulighed er dog, at der er alt for få lokale moderfisk at oparbejde en bestand på. Fiskene kommer simpelthen ikke tilbage i vandløbene for at gyde, som de burde, forklarer Kurt Jørgensen.

For at hjælpe bestanden af ørreder op igen, har Task Forcen besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel af vilde ørreder fra Kolding Å.

- DTU Aqua mener, at den sidste lille rest af ørreder i de to vandløb skal skånes mest muligt. Derfor skal vi absolut ikke opfiske moderfisk fra de lokale vandløb, siger Kurt Jørgensen.

Selv om havørreder rent genetisk er særegne fra vandløb til vandløb, så vurderer forskerne, at havørrederne fra Kolding å ligner den vestsjællandske havørred.

- At bruge havørreder fra Kolding å har virket før på Vestsjælland. Metoden blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Derfor krydser vi fingre for, at vi kan gøre det igen. Men det kommer til at tage meget lang tid. Det tager i snit fire år før en lille havørred er klar til at gyde i vandløbene, forklarer Kurt Jørgensen.

Som støtte til avlsarbejdet bidrager DTU Aqua med en dna-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger.

- Task forcen indsamler vævsprøverne, som skal bruges til forskernes dna-undersøgelse for at løse det store mysterium om de vestsjællandske havørreder. Vi er meget glade for opbakningen, vi får, siger Kurt Jørgensen.

Det fremgår videre af meddelelsen, at Task Forcen er helt overbeviste om vigtigheden i fortsat at overvåge bestandsudviklingen samt arbejdet med at sikre en god vandløbskvalitet, gydemuligheder, god passage samt en stor udvandring af smolt (ørredyngel red.)