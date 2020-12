Hvis lystfiskeri generelt bliver forbudt i Natura 2000-områder, bliver det her et sjældent syn ved kysterne lige fra Musholm Bugt til Stigsnæs. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Lystfiskere frygter det værste

Slagelse - 30. december 2020 kl. 08:39 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

- Det bliver svært at sælge fiskegrej i Slagelse Kommune.

Denne forudsigelse kommer fra Per Christensen fra Udsætningsforeningen Vestsjælland, efter at EU-Kommisionen har lagt op til at forbyde jagt og lystfiskeri i de særligt beskyttede Natura 2000-områder. Det vil her i området sige hele kyststrækningen fra Musholm Bugt til Stigsnæs.

- Kun et lille område ud for Stigsnæs vil slippe fri. Det kommer til at ramme os meget hårdt. Vi vil miste næsten alt lokalt fiskevand, så vi kommer til at rejse, når vi skal ud at fiske, siger Per Christensen fra Udsætningsforeningen Vestsjælland.

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Torben Kaas, rammer forslaget helt ved siden af.

Lokale Per Christensen fra udsætningsforeningen er helt på linje:

- Meningen må jo være at få en bedre biodiversitet. Den er ikke truet af sports- og lystfiskere, og vi har allerede restriktioner i for eksempel Tude Å. Den samlede, menneskelige belastning er værre, siger Per Christensen og nævner erhvervsfiskeri, tilførelsen af næringsstoffer og råstofindvinding som noget af det, der efter hans mening for alvor er hård ved naturen.

- Noget andet er så, at der næsten ingen fisk er i vore farvande, tilføjer han.

Musholm Bugt er ikke Natura 2000-område, så det bliver den nærmeste mulighed for lystfiskere fra Skælskør, Korsør og Slagelse, hvis forbuddet bliver en realitet, men, som Per Christensen siger:

- Lad os nu se. Der er jo en grund til, at forslaget er i høring nu. Vi ved ikke, hvad det ender med, men det tænder nogle røde lamper.