Lystændingen mandag den 11. oktober finder sted ved Kirkens Korshærs varmestue på Sdr. Stationsvej. Foto: Thomas Olsen

Lyset tændes for de hjemløse

Fra på mandag indledes Korshærsdagene med en national lystænding for hjemløse. Over 70 lokale og nationale arrangementer finder sted i løbet af ugen for at sætte fokus på det store problem med hjemløshed både nationalt og kommunalt.

Slagelse - 09. oktober 2021 kl. 12:03 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

170. Det er antallet af lys, der bliver tændt på mandag den 11. oktober klokken 17 ved Kirkens Korshærs varmestue på Søndre Stationsvej 2 i Slagelse. Tallet symboliserer samtidig antallet af hjemløse i kommune.

- Det er tredje gang, at vi gennemfører lystændingen. Det gør vi for at sætte fokus på de mange hjemløse og udsatte, der mangler et sted at føle sig hjemme, siger leder af Kirkens Korshær i Slagelse Hanne Merete Pedersen til Sjællandske.

Den seneste optælling fra Det Nationale Forsknings- og Videncenter - VIVE - viste, at Slagelse var den kommune med flest hjemløse i hele Region Sjælland: 170 personer, svarende til 2,1 hjemløse borgere per 1.000 indbyggere.

- Vi tænder et lys for hver af de hjemløse, der var talt med i den sidste optælling fra 2019. Forhåbning er derfor også, at flere får øjnene op for, at gadelivet ikke er værdigt eller attraktivt, siger Hanne Merete Pedersen, som samtidig forklarer, at varmestuen får omkring 60 daglige henvendelser - også fra personer, der har fast adresse.

- Et hjem er mere end en adresse og fire vægge. Det er bare rammerne. Der er mange, som har bolig og bostøtte, men så løber de ind i andre udfordringer. De mangler et fællesskab og noget struktur i hverdagen. Det kan vi hjælpe med, forklarer Hanne Merete Pedersen.

Korshærsdagene løber af stablen i uge 41, hvor over 70 lokale og nationale arrangementer finder sted i løbet af ugen. Over hele landet indledes dagene med den nationale lystænding på mandag.

Digitale indsamlere I modsætning til tidligere år kommer raslebøsserne ikke til at lyde på gader og stræder, da indsamlerne ikke kommer ud og stemmer dørklokker grundet coronapandemien.

Indsamlingen kommer derfor til at foregå digitalt, men der er fortsat brug for mange, som har lyst til at hjælpe med indsamlingen, fortæller Hanne Merete Pedersen.

- For nogen kan det være mere overskueligt at oprette en indsamling og række ud i sit netværk. Man kan oprette en digital indsamling på fem minutter, så vi håber, at rigtig mange vil gøre det i år, så vi kan give endnu flere et sted, hvor de føler sig hjemme, siger hun.

Ifølge den seneste hjemløsetælling fra VIVE i 2019 var der i alt 6.431 hjemløse i Danmark.