Lyseslukkere afsløret

Hvad der på papiret måske bare ligner drengestreger, kan altså ende alvorligt i form at et synkende skib. Stefan Rothmann fra lystfiskerskibet oplyser, at der har været flere eksempler på, at strømmen til skibet er blevet slukket på kajen. Onsdag før nytårsaftendag ved ti-tiden blev to 13-årige drenge imidlertid taget på fersk gerning, da de hev stikkontakten ud ved skibet.