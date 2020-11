Som en af de sidste opgaver sørgede sælger af M/F Broen Jesper Kjær Andersen i fredags for, at der kom nye LED-pærer i den 110 meter lange lyskæde, ligesom spot vil oplyse skorstenen fra i morgen den 1. december. Foto: Helge Wedel

Lys og spot på færge fra tirsdag

Her vil han symbolsk markere, at færgen nu er kommunal ejendom ved at tænde en lyskæde fra for til agter med 220 LED-pærer samt spot, der oplyser den karakteristiske DSB-skorsten fra begge sider.