En 27-årig mand fra Slagelse blev tirsdag sigtet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse - blandt andet i et lokalt solcenter. Modelfoto

Lurede på kvinder i solcenter

Politiets efterforskning førte tirsdag frem til, at en 27-årig mand fra Slagelse er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse og forsøg på blufærdighedskrænkelse.

I oktober måned har han flere gange luret på de kunder, der tog sol i et solcenter i centrum af Slagelse, og i november måned fik politiet tre anmeldelser om, at en mand om natten havde kigget ind ad vinduerne til et hus i Slagelse, men han var blevet fanget på overvågningskameraet, mens han onanerede.