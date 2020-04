Se billedserie John »Forlev« Olsen er absolut ikke tilhænger af, at Slagelse Landevej bliver lukket i en periode. Foto: KIM BRANDT

Lukning af landevej møder kraftig kritik

Slagelse - 16. april 2020

- Vi er rigtig mange, som er meget afhængige af at kunne benytte Slagelse Landevej. Derfor er det hul i hovedet, at den skal spærres helt i en periode, siger John »Forlev« Olsen, John Forlev A/S.

Hans kritik kommer dagen efter, at avisen kunne fortælle om kommunens planer for at reparere den gamle bro ved Vårby a.

Her oplyste formanden for erhverv- og teknik, Villum Christensen (LA), at broen »er ved at falde sammen« - og at man derfor havde valgt en løsning, som effektivt vil lukke vejen for biltrafik fra midten af juni og frem til oktober, mens broen repareres.

Villum Christensen oplyste videre, at der også var en anden mulighed i spil, men at den ville blive 1,8 millioner kroner dyrere. Den ville indebære, at man satte et lyskryds op, så der stadig ville være et spor farbart ad gangen. Fordyrelsen skyldes ikke selve lyskrydset, men det faktum, at arbejdet dermed ville trække ud i længere tid.

- Det ville da klart være at foretrække, at der som minimum ville være et spor farbart, fastholder John Forlev.

John Forlev husker en lignende situation sidste år, hvor en bro ved Bildsø var lukket.

- Det gav anledning til store problemer for os. Hver gang, der kom en lastbil fra København, skulle han ned til Korsør og vende for at komme herud, fortæller han.

Det skyldes, at de store lastbiler med presenninger ikke kunne kommer under motorvejsbroerne.

Han medgiver, at store dele af den tunge trafik formentlig vil benytte motorvejen i tilfælde af en lukning. Men absolut ikke dem, som for eksempel skal fra Vemmelev-området til Kalundborg:

- De vil ikke jo ikke benytte motorvejen, men derimod Omfartsvejen, siger han.

Han nævner også en række andre, som vil blive påvirket.

- Det vil blive et helvede for busdriften, spår han.

I det hele taget forudser han store trafikale problemer, når især den tungere trafik bliver ledt ud på de mindre veje og igennem landsbyerne.

Han er heller ikke tryg ved tanken om, at trafikken i stort omfang bliver ledt ud på motorvejen:

- Der sker så tit uheld på motorvejen, hvor al trafik går i står. Hvad skal man så gøre, spørger han retorisk.

John Forlev kan heller ikke forstå, hvorfor arbejdet skal tage så lang tid - fra midten af juni til en gang i oktober.

- For at genere trafikken mindst muligt kunne man jo godt i sommerperioden arbejde i døgndrift. Det er jo næsten lyst døgnet rundt - og så kunne man muligvis halvere arbejdstiden, foreslår han.

John bor ikke så langt fra Vårby Bakke, og han følger derfor med i det igangværende arbejde med anlæg af cykelstien:

- Arbejdet her har jo ligget dødt i hele påsken, mens afspærring og lysregulering er fortsat. Det virker heller ikke helt gennemtænkt, mener han.

John har allerede skrevet en mail til Villum Christensen, som også har svaret tilbage. I svaret hedder det blandt andet:

»Lad det være sagt med det samme: Det er heller ikke en beslutning, vi er særlig stolte af. Vi mener dog, at vi ud fra en samlet vurdering af økonomi, tidsforbrug og arbejdets praktiske tilrettelæggelse/arbejdsmiljø (som er politikernes lod) har valgt den løsning, der generer mindst muligt. Der er intet alternativt til at reparere broen, den er i meget kritisk stand, skriver han i et svar til John Forlev.

Men det svar er John ikke imponeret af.

- Hvis han virkelig mener, at han vil genere folk mindst muligt, så bør kommunen vælge den løsning, som fortsat tillader trafik i et spor, mens arbejdet står på. Ja, det bliver lidt dyrere, men så generer man da trafikken mindst muligt, mener John Forlev.