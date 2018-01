Se billedserie Butikken Phone Fixer på Halsskovvej er lukket, fordi indehaveren er blevet syg. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Lukket på grund af sygdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukket på grund af sygdom

Slagelse - 21. januar 2018 kl. 08:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikslokalet er tomt på Halsskovvej 18 i Korsør. På facaden stadig navnet Phone Fixer, åbningstider og oplysning om køb og salg, reparationer og tilbehør til telefoner.

På det altid hurtige - og ofte for hurtige medie Facebook - har der været bekymringer fremme om, at kunderne nu ikke fik deres telefoner, som de havde indleveret til reparation på grund af butikkens lukning. Også på Facebook er der flere positive reaktioner på behandling og den gode service i butikken, der tilbage i oktober 2017 åbnede som Korsørs første og eneste reparationsbutik for mobiltelefoner.

Sjællandske har været i kontakt med indehaveren af Phone Fixer Mahmoud Zar, der dog ikke ønsker at lade sig interviewe telefonisk. Han har i stedet svaret på spørgsmål via sms. Han forklarer, at det er personlige årsager og sygdom, der er årsag til lukningen, som han oplyser, har været psykisk hårdt for ham.

- Min hensigt er og bliver aldrig at narre folk, eller at snyde dem for deres penge. Alle varer i butikken skal sælges. Dog ikke kundernes ting. De bliver udleveret, så snart de er lavet, skriver Mahmoud Zar til Sjællandske.

Ifølge Mahmoud Zar er der fire kunder, som mangler at få deres telefoner repareret og udleveret.

- Når de er lavet, og jeg har overskud, så skal jeg nok kontakte dem. Jeg har kontaktoplysningerne på mine kunder, så når helbredet er blevet bedre, vil mine kunder høre fra mig, skriver Mahmoud Zar.