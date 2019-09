Se billedserie Så blev legefestivalen i Gerlev Legepark, Leg For Livet, åbnet - og det naturligvis af en flok forventningsfulde og utålmodige børn. Foto: Solveig Hansen

Luk op for dit indre legebarn

Slagelse - 09. september 2019 kl. 07:03 Af Solveig Hansen

Gerlev: En kreds af voksne og børn holder i et reb, mens en »vild tyr« står i midten og forsøger at kæmpe sig fri. Det lyder vildere, end det er, for »tyren« er blot den person, hvis tur det er at forsøge at ramme én hånd blandt de mange hænder, der i fællesskab holder rebet. Der bliver grinet, og alder, køn, hudfarve og identitet træder i baggrunden for fælleskab, nærvær og glæde.

For det er det, leg kan. Men legen har hårde odds i dagens Danmark, men legen er vigtig, og det var lørdagens Legefestival i Gerlev Legepark sat i verden for at sætte en tyk streg under.

Faktisk strakte Legefestivalen sig over to dage, hvor fredag var forbeholdt daginstitutioner og dagplejere med børn omfattet af den boligsociale helhedsplan i Slagelse Kommune, så var lørdagen forbeholdt alle andre med tid og lyst til leg.

- Vi kæmper for at få den fysiske leg tilbage på dagsordenen, og vi vil gerne slå et slag for, at leg ikke kun er for børn, siger Lars Hazelton, der har været med på sidelinjen siden Gerlev Legepark blev til i 1999 takket været et initiativ af Jørn Møller, der blandt andet står bag Gamle Idrætslege i Danmark (Bind 1-4).

Med iPads, mobiltelefoner, fjernsyn og computere som allestedsnærværende i både voksne og børns liv, bliver legen let trængt op i en krog, og det har i følge daglig leder i Gerlev Legepark, Mette Stryhn Hansen, store konsekvenser.

- Leg giver både glæde, bevægelse, fællesskab og sundhed, og sundhed i både fysisk, psykisk og social forstand, siger Mette Stryhn Hansen, der indrømmer, at hun også skal minde sig selv om, at hun ikke kun skal lege med sine to drenge for deres skyld - men også til gavn og glæde for hende selv.

- Heldigvis er man blevet mere opmærksom på, at vi har givet afkald på noget vigtigt, og det giver mig håb at se de unges mennesker reaktion på legen, siger Lars Hazelton med tanke på eleverne på Gerlev Idrætshøjskole, som i weekenden også var med til at sætte legen i scene.

Legefestivalen Leg For Livet er den første af sin art og et samarbejde mellem Gerlev Center for Leg og Bevægelse og den boligsociale helhedsplan i Slagelse: En fælles indsats.

- Det tager bare tre minutter at lukke op for sin indre legebarn, men alt for ofte har vi for travlt, siger Mette Stryhn Hansen, der kort forinden har illustreret sin pointe ved at få to og to til på skift indbyrdes at tælle op til tre, hvor et er et hop, to et klap og tre en dansemove efter eget valg.

- Jeg kan jo se, hvor hurtigt leg løsner op, og i leg kan alle være med, siger Mette Stryhn Hansen, der samtidig taler ind i tidens store kontrast mellem vore dages præstationssamfund og legen som det rene »tidspilde«.

- Vi er fokuseret på vækst og optimering, og vi har det bedst med klare retningslinjer, regler og rammer, og det er kun vigtigt, hvem der blev nummer ét og til nød nummer to, siger Lars Hazelton.

Han beklager, at den frie og ofte kaotiske leg ikke får mere spillerum og større prioritering.

- Leg skaber mere trivsel, glæde og bevægelse, og forbinder mennesker på tværs af alder, sociale og kulturelle forskelle, siger Lars Hazelton. Og det var netop, hvad der skete i Gerlev Legepark fredag og lørdag, hvor mange i det gode vejr fik lukket op for deres indre legebarn.