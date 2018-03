Lotinga afvist af advokat

Peter Lotinga tolker det gældende vandregulativ sådan, at vandværket skal betale for vedligeholdelsen, da en stophane netop er til for, at vandværket kan lukke for vandet, hvis en husstand ikke betaler for vandet. Vandværket noterer, at hvis ikke den private grundejer skal betale for eventuel vedligeholdelse af stophane på egen grund, så skal det være tinglyst på ejendommen, at den pågældende installation er vandværkets ansvar.