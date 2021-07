Kaninen Hope måttte aflives, efter dens ejer dumpede den i en skraldespand. I dag er den begravet i haven hos 27-årige Jannie Lindsø Hansen fra Slagelse, der forsøgte at redde den lille kanins liv. Privatfoto

Lort i pelsen og maddiker i maven: Kaninen Hope blev kasseret som affald i en skraldespand

I Slagelse eksploderer antallet af sager om dumpede tamkaniner. Den seneste uge alene kender Kaninværnet til 16 tilfælde. Hope er én af dem og blev tilfældigt fundet i en skraldespand så ilde tilredt, at livet ikke stod til at redde.

Slagelse - 21. juli 2021 kl. 09:18 Af Fleur Sativa

- Fem minutter efter jeg stod med hende, ringede jeg rundt til otte dyrlæger for at få en tid med det samme. - Men først da jeg fik hende vasket, kunne jeg se, hvor omfattende det var.

27-årige Jannie Lindsø Hansen fra Slagelse er nødt til at holde en pause, før hun fortsætter. Hun er stadig tydeligt berørt over den oplevelse, hun for nylig var udsat for, da hun tog imod en dumpet kanin. Den var nemlig fundet i en skraldespand. Efterladt, syg og døende.

- Listen over de ting, dyrlægen fandt, er så lang, at det vil tage alt for lang tid, hvis jeg skal til at læse det op. Men jeg kan sende det til dig, uddyber hun, da hun taler i telefon med en journalist fra Sjællandske og i et alvorligt tonefald advarer: »Det er hård læsning.«

Ædt op indefra For da kaninen, som Jannie Lindsø Hansen har døbt »Hope«, blev fundet, var den blandt andet så hævet bagtil, at det faktisk var umuligt at vurdere kønnet. Og der faldt maddiker ud af dens pels, som var både beskidt og knudret. Blandt andet på grund af afføring.

Ifølge Jannie Lindsø Hansen var maddikerne ved at æde Hope op indefra, og tarmen var ved at falde ud. Men det var ikke det værste. Artiklen fortsætter efter billedet...

Da Jannie Lindsø Hansen tog imod Hope og kom til dyrlægen, var listen over diagnoser lang. Kaninen havde blandt andet øjenbetændelse og var ved at blive ædt op af maddiker indefra. Privatfoto.

- Lugten. Den var slem. Hun lugtede så voldsomt, at det stadig hænger i luften herhjemme, fortæller Jannie Lindsø Hansen, der ovenpå den lange liste af diagnoser også fik den hårde besked af dyrlægen:

Kaninen Hope var så ilde tilredt, at den måtte aflives.

I dag er Hope derfor begravet hjemme i Jannie Lindsø Hansens have og har dermed oplevet den allerværste konsekvens af en skæbne, som mange tamkaniner i øjeblikket efterlades til.

»Corona-kaniner« Ifølge Dyrenes Beskyttelse blev der alene i juni måned i år indleveret 74 kaniner fordelt rundt på otte af organisationens internater. Ofte dumpes de af familier, der ikke har taget højde for, hvad det vil sige at have kanin. Og under coronakrisen har særligt mange danskere ønsket sig et kæledyr.

Et problem, der ifølge Kaninværnet er særligt stort i lige præcis Slagelse, hvor Hope blev fundet. Her fortæller formanden, Rasmus Svoldgaard Nielsen, at man alene den seneste uge kender til i alt 16 tilfælde af dumpede kaniner. Artiklen fortsætter efter billedet...

Problemet med dumpede kaniner er stort - særligt i Slagelse. Jannie Lindsø Hansen sidder her med en anden tamkanin, som hun har fundet, da den var efterladt til sig selv. Da hun tog den til sig, var den kun 10 uger gammel. Privatfoto.

- Sidste år var det ikke til at opstøve et kæledyr på grund af coronakrisen. Og nu er folk blevet så trætte af dem, at de smider dem ud. Åbenbart også i skraldespande, konkluderer Rasmus Svoldgaard Nielsen og peger på, at mange familier fejlagtigt tror, at kaniner er »et nemt kæledyr« at holde.

- Har man dem siddende i et bur, er de selvfølgelig nemme ligesom akvariefisk. Men det er bare ikke særlig høj dyrevelfærd at sidde i et bur placeret på et børneværelse, forklarer han.

Særligt grelt tilfælde Ifølge formanden fra Kaninværnet er historien om Hope, der blev fundet i en skraldespand, et særligt grelt tilfælde. Mange familier »nøjes« således med at lukke deres tamkaniner ud i det fri i håb om, at de her kan klare sig selv. Men det kan de ikke, understreger han.

De fleste vil derimod lide nogenlunde samme skæbne som Hope. Og altså dø.

"Det kan godt være, at ens samvittighed er renere ved at sætte kaninen ud i naturen end ved at smide den i en skraldespand. Men (...)"

- Rasmus Svoldgaard Nielsen, formand, Kaninværnet - Rasmus Svoldgaard Nielsen, formand, Kaninværnet - Det kan godt være, at ens samvittighed er renere ved at sætte kaninen ud i naturen end ved at smide den i en skraldespand. Men tamkaniner kan ikke klare sig i naturen, fastslår Rasmus Svoldgaard Nielsen.

Årsagerne er blandt andet, at tamkaniner ofte er af racen vædderkanin og derfor har lange, hængende øre, der gør det svært at høre. For eksempel om der er fare på færde. Derudover er tamkaniner generelt ikke lige så opmærksomme som vildkaniner, og så er deres farve i pelsen med til at tiltrække dem unødig - og uønsket - opmærksomhed fra rovdyr.

Ejere mangler viden - De populære kaniner, der ser smarte ud, er jo ofte for eksempel blå i pelsen. Og det fungerer ikke særlig godt som camouflage i et grønt naturområde, forklarer Rasmus Svoldgaard Nielsen. Han mener, at manglende viden om kaniner er et generelt problem - og at det også er årsag til, at så mange kaniner nu dumpes.

- Folk har simpelthen ikke sat sig ind i, hvad det vil sige at have kanin. De skal gerne have god plads, og de kan lære at bruge en kattebakke. Og så er de faktisk ikke er særligt gode »børnedyr«, som mange tror, siger han.

"(...) kaniner kan ikke sige fra som for eksempel katte kan"

- Rasmus Svoldgaard Nielsen, formand, Kaninværnet - Rasmus Svoldgaard Nielsen, formand, Kaninværnet - Hver gang, et barn løfter en kanin, får den en lille nærdødsoplevelse, fordi den tror, at et rovdyr kommer og tager den. Og kaniner kan ikke sige fra som for eksempel katte kan, uddyber Kaninværnets formand, der derfor kæmper for at udbrede information om kaniner. Ønsket er også, at flere kaniner neutraliseres, så ejere undgår at få uønskede kaninunger - og dumper dem.

Noget, der i dag også er bleves Jannie Lindsø Hansens hjertesag efter fundet - og begravelsen - af Hope. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hope fik sit navn af Jannie Lindsø Hansen, selv om hun ikke kendte til kønnet, da Hope var for hævet bagi, til at dyrlægen kunne vurdere det. Hun »vidste bare, at navnet skulle være et stærkt navn«, fortæller hun. Privatfoto.

- Hopes historie er ikke slut - Da hun blev aflivet, bad jeg min far om at tage så mange billeder som muligt, så jeg kunne fortælle hendes historie, forklarer den 27-årige slagelseaner, der blandt andet fortæller Hopes historie i et opslag på Facebook.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt 669 gange. Og det glæder Jannie Lindsø Hansen, der håber, at så mange som muligt kommer til at kende til Hope.

- Det var vigtigt for mig, at hun fik et stærkt navn. For Hopes historie er ikke slut, selv om hun er død. Der er stadig behov for at kæmpe, så andre kaniners liv kan blive reddet, slår Jannie Lindsø Hansen fast.