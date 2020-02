Se billedserie Flere generationer var på udkig efter gamle ting, der kunne få nyt liv, da der søndag blev holdt loppe- og kræmmermarked i Slagelsehallen. Det kunne være gammel keramikkunst - eller den bog, de ikke selv havde fået læst endnu. Foto: Fleur Sativa

Loppemarked lokker klima-bevidste købere: - Tingene fejler jo ingenting

Hundredvis - både børn, unge, voksne og ældre - lagde vejen forbi Slagelsehallen, hvor der søndag blev holdt loppe- og kræmmermarked. Her var reglen, at 80 procent skulle bestå af brugte eller hjemmelavede ting. Og det lokkede flere generationer til.

Slagelse - 10. februar 2020 kl. 12:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glasvasen, der ikke længere er plads til. DVD-filmen, der ikke bliver set. Eller tøjet, som ikke helt sidder, som det skal.

Alt det ville du måske overveje at smide ud. Eller også ville du give det videre.

Sidstnævnte valgte flere i hvert fald at gøre, da der søndag blev holdt stort loppe- og kræmmermarked i Slagelsehallen. Her var reglen nemlig, at 80 procent af alle varer skulle være enten gammelt, brugt eller hjemmelavet.

Og det lokkede mange til. Omkring 900 købe-glade kunder lagde således vejen forbi.

Gamle ting får nyt liv - Jeg tror, at det taler ind i folks bevidsthed, når vi vælger at genbruge i stedet for at smide ud. Der er noget nostalgisk over at finde gamle ting, men der er også mange, som kan se fordelen i ikke kun at købe nyt. Tingene fejler jo ingenting, bare fordi de har været brugt, siger Brian Bidstrup, som sammen med sin kone, Lene Bidstrup, ejer Lopperiet I/S

Søndag var de således arrangører af loppe- og kræmmermarkedet i Slagelsehallen. Og for parret er det måske heldigt, at emner som klima og miljø den seneste tid har fyldt meget både på den politiske scene og henover spisebordet.

I hvert fald var der i år rekordmange private stande med klar til at sælge i stedet for at smide ud. Ligesom flere generationer - både unge, voksne og gamle - mødte op og var villige til at købe gammelt i stedet for nyt. Artiklen fortsætter efter billedet...

For eksempel fandt seks-årige Victoria nogle længe ønskede clips-øreringe, da hun besøgte markedet sammen med sin mor, Maria Zinckernagel. Noget, der ikke er lige til at finde i en almindelig smykkebutik i dag.

- Så det er jo fantastisk, at vi kan komme her og finde det, som andre åbenbart ikke længere vil have eller bruger. Mange ting, ligesom øreringene, er for gode til at blive smidt ud. Så det er skønt, at vi kan være med til at give det nyt liv, forklarer Maria Zincernagel, som foruden sin seks-årige datter tilbragte søndagen på loppemarkedet sammen med sin far og sin faster.

Godt for alle - også klimaet Dermed blev loppefunds-turen også til en kærkommen familieaktivitet. Men selv om de tog afsted for hyggens skyld, var der også en smule alvor bag, at familien valgte lige præcis loppemarkedet - og ikke en tur ned gennem gågaden.

- Det var ikke noget, jeg havde tænkt over for ti år siden. Men i dag tænker jeg meget over klima og miljø og de små ting, som vi hver især kan gøre. For eksempel ikke at købe nyt hver gang. Og her kan jeg også lære min datter det, fortæller Maria Zincernagel.

Og netop den oplærende effekt, som det kan have at tage på loppemarked, håber også 72-årige Ditte Møller Olsen at have. Selv har hun beskæftiget sig med loppemarkeder de sidste 40 år, hvor hun er kommet både som køber og som sælger. Artiklen fortsætter efter billedet...

Søndag var hun mødt op i Slagelsehallen med sin egen stand - men havde forud for dagen bedt både venner og familie om at aflevere brugte ting hos hende frem for at smide det ud.

- Jeg skulle ellers til at holde op. Men jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg synes, at det er så godt, at vi genbruger, da alt andet kun fører til ressourcespild. Og tingene fejler jo ikke noget, fortæller Ditte Møller Olsen, som i dagens anledning var mødt op med alt fra glasvaser til små træfigurer, som hun solgte glædeligt ud af.

- Unge mennesker kan jo faktisk få etableret et helt hjem for ingen penge, hvis de tager ud sådan et sted her. Så det er i virkeligheden godt for alle - både os, hinanden og klimaet - hvis flere benytter sig af genbrug, slår den erfarne loppemarkeds-entusiast fast.