Loppefangere får nyt mekka

Ricke Lyngholm har svært ved at vente, men det bliver hun nødt til, selv om loppe-supermarkedet »Guld og Rod« i Korsør er lige ved at være klar til at tage imod alle de ting, som nogle vil af med, og som andre kan have brug for, og er villige til at købe.