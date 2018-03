Se billedserie Kim Mejdahl er klar med en ny musikvideo til sangen »Juggling« under kunstnernavnet KimKim. Her er det hans nevøer og niece, der spiller hovedrollerne og Skælskør der danner rammerne om fortællingen. Privatfoto

Longread: Skælskør vender tilbage kunsten

Slagelse - 31. marts 2018 kl. 10:52 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre børn er på jagt efter mystiske knogle-objekter. Pige i trioen bliver får dog aldrig lov at fange nogen af dem, fordi de to drenge løber hurtigere eller skubber hende til side. Og værre bliver det hele, da deres bedstemor bage en lagkage til ære for drengene. Pigen bliver holdt ude og er egentlig ret undertrykt. Men hun formår som den eneste at opdage det skjulte symbol i knoglerne, og hun udviser til slut magiske kræfter. Så hun beviser overfor dem alle, at hun er dagens sande helt.

Sådan lyder den umiddelbare handling i Kim Mejdalhs - der laver musik under navnet KimKim - seneste musikvideo til sangen »Juggling«.

- Mit udgangspunkt var at lave en sang og video om et menneske, der er nødt til at arbejde dobbelt så hårdt end andre gør, for at blive anerkendt for sit værd, siger Kim Mejdahl, der er født og opvokset i Skælskør, men som i dag bor i København.

»Juggling« hører i øvrigt til et sted i kategorien for »elektronisk musik« - måske i en underkategori for »sær elektronisk musik«, forklarer Kim Mejdahl.

- Folk har fortalt mig, at de synes min musik er underlig. Nogen har også sagt, de ikke kan holde det ud. For de ældre lyttere tror jeg, at en del vil finde min musik lidt voldsom eller en smule enerverende. Men jeg elsker at eksperimentere og prøve at lave noget, som ikke bare er det samme som så meget andet. Jeg har det sgu bedst, når det er lidt mærkeligt. Ligesom mig selv.

Selv om han bor i hovedstaden, vender Kim Mejdalh ganske ofte tilbage til sin barndomsby for at skabe sine videoinstalationer og sine musikvideoer. Det har han gjort med eksempelvis værket »Ode«, der netop har været udstillet på Kunsthal Charlottenborgs Forårsudstilling 2018 - som det eneste i udstillingen med særlig udmærkelse og en invitation til Kim Mejdahl om at komme igen næste år med nye værker.

Den nye musikvideo »Juggling« er også optaget i Skælskør.

- Når jeg skal lave musikvideoer, så er setting og location blandt de vigtigste elementer, da begge ting sætter hele rammen for ens fortælling. Jeg er født og opvokset i Skælskør, så jeg kender til alle de smukke og hemmelige kroge rundt omkring i byen. Jeg kunne have valgt at filme Juggling i København, hvor både jeg selv og børnene, der er med i videoen, bor. Men næsten alle danske musikvideoer, man støder på, bliver filmet herinde, og i længden bliver det bare lidt kedeligt og ensrettet kun at se københavnske scener, forklarer Kim Mejdahl og tilføjer:

- Derudover så foregår mange af scenerne i Juggling ved steder i Skælskør, som betyder meget for mig, og som jeg altid besøger, når jeg kommer hjem. Det er en personlig sang, så det gav mening for mig, at scenerne skulle udfoldes nogle steder, hvor jeg har mange følelser liggende.

Ligesom i værket »Ode«, hvor Kim Mejdahls søstre og mor er med til at fortælle en ganske barsk historie, er det også familiemedlemmer, der er med i »Juggling«.

- Børnene i »Juggling« er mine nevøer og min niece. Deres hund Sigga er med og det samme er min mor. De er med, fordi det var dem, som gav mig ideen til historien, da vi var på ferie i Italien sidste sommer. Vi legede skatteleg, hvor jeg havde gemt alle deres fidget spinners rundt omkring i en kæmpe have. At se dem løbe rundt meget koncentreret efter en skat, inspirerede mig. Så det var vigtigt for mig, at det var dem, der var med i videoen, siger Kim Mejdahl.

- Derudover arbejder jeg godt og vel konstant og har aldrig tid til at være sammen med min familie, så det blev to fluer med ét smæk at bruge dem i videoen.

»Juggling« bliver sandsynligvis heller ikke det sidste værk, Kim Mejdahl kommer til at skabe i Skælskør.

- Det er ikke første gang, jeg filmer i Skælskør. Og jeg har fremtidige projekter, der også skal filmes i byen. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men jeg kan godt lide ideen om, at jeg bringer noget kunst tilbage til byen, siger han.

Ud over allerede at være aktiv musiker og kunstner, går Kim Mejdahl til hverdag på Københavns Kunstakademi - og det kan måske også have en forbindelse til hans tilbagevenden - eller det er i hvert fald en pudsig krølle på historien:

- Da jeg var 16 år, bad jeg om lov til at udstille i Galleri Magasinet i Strandgade, men de takkede nej, fordi de havde en regel om kun at udstille folk, der var uddannet fra kunstakademierne. Det blev jeg helt vildt fornærmet over. Så måske gemmer der sig en lille, forsmået teenager i mig, der i tifold har lyst til at vise alt det, som de sagde nej til dengang, slutter Kim Mejdahl.