61-årige Lone Rokbøl har som pædagog været i børnenes tjeneste i over 40 år med Korsør som det absolutte omdrejningspunkt både for privat- og arbejdsliv i alle årene. Foto: Helge Wedel

Artiklen: Lone fejrer over 40 år i børnenes tjeneste i sin by

Lone fejrer over 40 år i børnenes tjeneste i sin by

Både børn og forældre har ændret sig gennem 40 år. Nærvær truet af stressede børn, der skal så meget, at det at være i nuet er svært. Lone Rokbøl ved godt, hvad hun ville trylle frem i børnehaven, hvis hun fik en tryllestav.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her