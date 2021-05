Lokalt vaccinationscenter har mange år på bagen: Her er historien om Slagelsehallen

Se billedserie Hallen blev taget i brug ved den stort anlagte erhvervsudstilling grundlovsdagen 1958, men den officielle indvielse fandt først sted den 4. oktober.

Indtil COVID-19 for godt et år siden lukkede for dyrkelsen af sport, var der gang i Slagelsehallen. Så stod den ubenyttet hen, og nu er det blevet vaccinationscentret. Hallen blev taget i brug ved den stort anlagte erhvervsudstilling grundlovsdagen 1958, men den officielle indvielse fandt først sted den 4. oktober.

Slagelse - 08. maj 2021 kl. 07:00 Af Ole G. Nielsen Kontakt redaktionen

I idrætshistorisk sammenhæng er Slagelsehallen interessant, for den er resultatet af et tidligt initiativ, før det blev almindeligt med sportshaller rundt omkring. I Slagelse lokalarkiv findes en kortfattet oversigt over Slagelsehallens tilblivelse. Skribenten er ukendt, men der står bl.a.: »Et længe næret ønske hos sportsungdommen om at få en regulær sportshal resulterede i, at S.I.K.S. (Samvirkende Idræts Klubber i Slagelse) i 1956 nedsatte et haludvalg, som skulle søge at tilvejebringe den nødvendige startkapital samt interesse hos myndighederne.

