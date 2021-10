Den nyudviklede løfterobot, som firmaer i store dele af verden er interesserede i at bruge. Foto: Cobot Lift ApS.

Lokalt produceret robot kan løse arbejdskraft-problem

Slagelse-virksomheden Cobot Lift har udviklet en løfterobot, der udover at spare penge og skåne medarbejdernes fysik kan løse nogle af de arbejdsopgaver, som det er svært at skaffe ansatte til.

Slagelse - 22. oktober 2021 kl. 18:03 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Cobot Lift, der holder til på Industrivej i Slagelse, har udviklet en løfterobot, der kan løfte sække, kasser og kufferter på op til 45 kilo.

Firmaet slår på, at løfterobotten ikke kun sikrer et bedre arbejdsmiljø i industrien, logistikvirksomheder og lufthavne, men også bidrager til at løse erhvervslivets problemer med at skaffe arbejdskraft, ligesom den kan den frigive medarbejdere til at skabe merværdi andre steder i virksomheden.

Vidunderet kan leases for 7.500 kroner om måneden.

- Vi har udviklet en prisbillig løfterobot, der kan fjerne rigtig meget af det rutinemæssige og belastende arbejde, som stadig foregår mange steder i danske virksomheder. Det kan for eksempel være, når paller skal læsses eller aflæsses. Det er en Cobot Lift, som på månedsbasis koster det samme, som en vikar i et-holds-skift koster i fire dage, lyder det fra direktør Henrik Elm Gulløv, der dermed antyder, at pengene hurtigt kan være tjent ind igen bare på vikarbudgettet.

Menneskets krop kan i længden ikke holde til at løfte og flytte tunge sække eller kasser til og fra paller dag ud og dag ind. Menneskeligt, samfundsmæssigt og økonomisk betaler det sig således langt bedre at bruge løfterobotter, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Arbejdstilsyn interesseret Arbejdstilsynet har fået øje på robot-mulighederne.

På industrimessen hi Tech & Industry Scandinavia, der løb af stablen i uge 40 i MCH Messecenter Herning, demonstrerede Cobot Lift blandt andet sin teknologi for nogle af de 20 medarbejdere fra Arbejdstilsynet, som søgte inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

- Arbejdstilsynet var på hi-messen for at se, hvad fremtiden inden for industriens område bringer. Der er ingen tvivl om, at både automation og robotteknologi vinder mere frem, og hvis brugt rigtigt, vil have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Især de steder hvor den erstatter uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser såsom løft, bæring og ensartede bevægelser, siger Morten Vestergaard, tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Cobot Lift har nu efter tre år på markedet en eksportandel på 95 procent.

Tandpastaproducenten Colgate har installeret første Cobot Lift-løsning på en af deres fabrikker i Indien, og de er så tilfredse, at Colgate og Cobot Lift nu er i dialog om at udvide samarbejdet til tre andre fabrikker - i Guatemala, Thailand og Grækenland samt til flere andre Colgate-fabrikker i Indien.

Melblandingsproducenten Puratos, som har 64 fabrikker globalt, har fået installeret Cobot Lift til en melsækkeløsning i Østrig, ligesom et samarbejde med kameraproducenten IFM er kommet i stand.