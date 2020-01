Kontaktbetjent Niels Jørgensen og boligsocial leder i Skælskør Boligselskab, Anja Nielsen, deltog i torsdagens møde i Skælskør Erhvervsforening for at give deres respektive input til den seneste tids hærværk i Skælskør. Foto: Solveig Hansen

Lokalt opråb: Anmeld hærværk og skab tilbud til de unge

De mange tilfælde af hærværk i Skælskør bliver ikke mindre af at skrive om dem på Facebook - men derimod af at anmelde dem til politiet. Sådan lød den fælles opfordring fra henholdsvis lokalbetjent i Skælskør i Slagelse Lokalpoliti samt boligsocial leder i Skælskør Boligselskab ved morgenmøde i Skælskør Erhvervsforening.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her