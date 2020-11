Lokalt mikrobryggeri tjener på corona: - Folk er godt nok tørstige

Det går strygende for det lille bryggeri »Likørhaven« på Kirkerupvej 33 i Sørbymagle. På trods af - eller måske netop på grund af corona - har indehaver Ronny Hersbak formået at fordoble sin omsætning i forhold til sidste år.

- Folk er godt nok tørstige, når de er låst inde, bemærker indehaver Ronny Hersbak med et smil.

Og i den kommende weekend har han arrangeret åbent hus, så alle interesserede kan komme forbi og se, hvad det er, han laver. Og naturligvis også få en smagsprøve eller to.

- Det åbne hus var egentlig planlagt i foråret, men der valgte jeg at aflyse. Nu synes jeg, det er på tide at gennemføre - naturligvis med alle gældende restriktioner, siger han.

Kirsebær-likør hitter

Sprit kommer næppe til at mangle, da hovedproduktionen i det lille bryggeri jo er mange forskellige slags snaps og likører. Dertil en nyudviklet kirsebær-likør, som ser ud til at blive et hit.