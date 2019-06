Lokalt hospice i valgkampen

Se billedserie Den konservative lokalformand og formand for hospice-støtteforeningen, Niels Jørgensen, viste begejstret Storebælts-udsigten frem. Foto: Per Vagnsø

Slagelse - 04. juni 2019 kl. 08:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en travl slutspurt op til valget onsdag lagde formand for Det Konservative Folkeparti, justitsminister Søren Pape Poulsen, vejen om ad det tidligere sygehus på Møllebjergvej i Korsør. Foruden kandidat og nuværende folketingsmedlem, Brigitte Klintskov Jerkel, stod lokale partifæller klar til at fortælle om planerne for at omdanne sygehuset til hospice, så patienter fra Vestsjælland kan afslutte livet på værdig vis uden at de og deres pårørende skal tage til Dianalund, Roskilde eller Bandholm på Lolland, hvor hospice-muligheden findes i dag.

Der er afsat 6,8 millioner kroner på finansloven til ombygningen af sygehuset, men der mangler en driftsaftale til godt 20 millioner kroner med Region Sjælland.

Hvis driftsaftalen kommer på plads, håber de mere end 100 medlemmer af hospice-støtteforeningen, at ombygningen kan gå i gang senere i år, og at stedet kan åbne i løbet af 2020, i begyndelsen eventuelt med færre pladser end de 12, der er planer om.

Sammen med Brigitte Klintskov Jerkel viste den lokale, konservative formand, Niels Jørgensen, der også har taget in itiativ til hospice-støtteforeningen, gæsten den formidable udsigt over Storebælt fra sygehusets øverste etager, ligesom partiformanden blev mindet om Korsørs gode beliggenhed trafikalt.

- Der er noget livskvalitet i at få lov til at slutte på et hospice stille og roligt, sagde Søren Pape Poulsen, der fik at vide, at regionen er tilbageholdende med at støtte planen om et hospice i Korsør, fordi der er ledige pladser i dét på Lolland.

- Folk fra Korsør kører da ikke til Lolland, konstaterede den konservative formand, som ikke mente, at pengene kunne være problemet. Over for udgiften til at drive et hospice kan man jo stille udgifterne til at have dødssyge mennesker liggende på sygehusene eller med hjemmepleje mange gange i døgnet derhjemme.