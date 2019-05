Lokalråd uden formand på grund af uenighed om kompetencer

Se billedserie Det var på Skælskør Lokalråds generalforsamling tirsdag aften, at formand Steen Andresen gav medlemmerne besked om, at han træder tilbage som formand. På fotoet er det dog Jørgen Grüner der fortæller.

Skælskør: - Det er ikke fordi, jeg ønsker at smække med døren. Jeg har været så glad for mit arbejde i Skælskør Lokalråd, og jeg siger pænt farvel og tak, lyder det fra Steen Andresen dagen efter, at han på lokalrådets generalforsamling meddelte de øvrige medlemmer om sin beslutning.

Alligevel er det ikke kun de 72 år i følge dåbsattesten og ønsket om at tilbringe mere tid med de 12 børnebørn, der har medvirket til, at beslutningen om at træde tilbage sker lige nu.

Inddrages eller orienteres?

- Jeg er kommet i tvivl om lokalrådets berettigelse, efter at byrådet har besluttet at ændre på bymidtegruppernes kommissorium (opgavebeskrivelse, red.), siger Steen Andresen, der især har hæftet sig ved, at der i den reviderede opgavebeskrivelse for de tre bymidtegrupper i Slagelse Kommune er skrevet, at bymidtegrupperne skal »inddrages« og ikke blot som tidligere »orienteres om«, hvad der sker i de tre respektive købstæder i kommunen.

- Min frygt er, at Skælskør Bymidtegruppe overtager lokalrådets arbejdsområder og kompetencer, og som landdistriktsformand Jørgen Grüner udtrykte det i sin indledning til generalforsamlingen i tirsdag, »så skal Skælskør Bymidtegruppe nødig blive et byråd i Skælskør«, lyder det fra Steen Andresen, der også beklager en meget ubehagelig oplevelse med personlige angreb ved sidste møde i Skælskør Bymidtegruppe - og det i følge Steen Andresen uden at medlemmerne, endsige formanden greb ind.

- Dette indikerer tydeligt, at bymidtegruppen kke er tilfreds med Skælskør Lokalråds indblanding i vedtagelsen af det nye kommissorium, konkluderer Steen Andresen, der efterfølgende meddelte skrifligt, at han ikke ønsker at deltage i møder i Skælskør Bymidtegruppe igen.

Samtidig forholder Steen Andresen sig kritisk til, at der sidder to medlemmer af Slagelse Byråd i hver bymidtegruppe, hvilket i følge ham giver bymidtegrupperne et politisk forspring fremfor lokalrådene - og i sær hvis bymidtegrupperne i fremtiden får mere at skulle have sagt.

Skælskør tidligere rådhus på Gl. Torv er en af de sager, hvor Steen Andresen er bange for, at Skælskør Lokalråd er ved at blive løbet over ende af byens bymidtegruppe.

- Vi har i lokalrådet i fem år arbejdet med rådhuset i forhold til renovering, drift og ny anvendelse af rådhuset og på den måde været tovholdere. Nu ser det ud til, at bymidtegruppen skal overtage den rolle, siger Steen Andresen, der beklager at Skælskør Bymidtegruppe på den måde skal »æde sig ind på lokalrådets kompetencer«, som Steen Andresen formulerer det.

- Ved at trække mig tilbage nu, giver jeg samtidig Skælskør Lokalråd en bedre chance for at få gennemslagskraft i fremtiden. Jeg vil gerne være en glad mand, og jeg har mange andre ting at tage mig til, siger Steen Andresen som medvirkende årsag til sin beslutning.

Efter tirsdagens generalforsamling i Skælskør Lokalråd er der for indeværende fem medlemmer tilbage i bestyrelsen - og altså ingen formand.

- Det er helt forkert, at Steen Andresen ser sig nødsaget til at gå, og hvad der skal ske nu, er der ingen, der ved, siger Irene Wallin, der gennem to år har været sekretær i Skælskør Lokalråd. Ingen af de nuværende medlemmer i rådet ønsker i følge Irene Wallin at overtage formandsposten, men hun understreger, at lokalrådet har sin berettigelse, og at lokalrådet har masser at komme med til gavn for Skælskør - men at det frivillige arbejde i lokalrådet fortsat skal være meningsfuldt, for at det hele giver mening.

På byrådsmødet, hvor opgavebeskrivelsen for bymidtegrupperne blev diskuteret stemte alle medlemmer af Dansk Folkeparti og Thomas Clausen (EL) imod en revidering af opgavebeskrivelsen.